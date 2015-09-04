Aylan'ın babası botta neler yaşadıklarını anlattı: Onlara korkmamalarını söyledim...

Suriye’deki savaştan kaçarak Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Aylan Kurdi’nin fotoğrafları dünyada geniş yankı uyandırdı. 12 kişinin hayatını kaybettiği faciada eşi Zahim Kurdi, 3 yaşındaki oğlu Aylan ve 5 yaşındaki Galip Kurdi'yi yitiren baba Abdullah Kurdi, botun batmasının ardından yaşananları anlattı. Kurdi, “Çocuklarıma korkmamalarını söylerken, ağladım ve çok korktum. Onları yaklaşık yarım saat tutmaya çalıştım ama sonra düştüler. Ellerimle kaldırdığımda öldüklerini gördüm” dedi.

Botun su almaya başlamasının ardından kendilerini götüren insan kaçakçısının bottan atladığını ifade eden Kurdi "Çocuklarımın hesabını ondan soracağım" diye konuştu.

Hikmet Durgun’un Sputniknews’da yer alan haberine göre, Suriye'nin Şam kentinde oturduğunu ve savaş başlayınca 2012 yılında Kobanê'ye geldiğini belirten baba Kurdi, "Çocuklarımı Kobanê'de bıraktım, ben de Türkiye'ye çalışmaya geldim. İstanbul'da inşaat işinde çalışıyordum. IŞİD geçen sene Kobanê'ye saldırınca Kobanê'ye gittim, çocuklarımı İstanbul'a getirdim. İstanbul'da çalışıyordum ama çok zor geçiniyorduk. Bir kardeşim İsviçre'de, bir kardeşim Kanada'da yaşıyor. Kardeşim, 'İsviçre'ye yanımıza gel, buralar güzel' dedi. Bende oraya gitmeye karar verdim" dedi.

"Kaçakçı bizi dağlık bir alana götürdü ve buradan hareket edeceğimizi söyledi. Kişi başı da 1200 dolar aldı. Hareket ettiğimiz yerde kimse yoktu. Gece saat 24 sularında 13 kişi bir bota binerek hareket ettik. Yolda giderken dalgalar geldi. Bunun üzerine bizi götüren kaçakçı bottan atladı ve yüzerek kaçtı. Dalgalar gelince botumuz devrildi. Devrilince de çığlıklar attık. Çocuklarıma korkmamalarını söylerken, ağladım ve çok korktum. Onları yaklaşık yarım saat tutmaya çalıştım ama sonra düştüler. Ellerimle kaldırdığımda öldüklerini gördüm. Çocuklarımla birlikte 5 kişi öldü. Onlardan ikisi de çocuktu. 8 kişi yüzme bildiği için canını kurtardı. Ben de 3,5 saatte denizde yüzdüm, daha sonra sahil güvenlik ekipleri gelip kurtardı."

Kendilerini götüren kaçakçıyı Bodrum'da aradığını belirten Kurdi, şöyle devam etti:

"Çocuklarımın hesabını ondan soracağım. Gideceğimiz yolun tehlikeli olduğunu biliyordum ama çoğu insan Avrupa'ya sağlam varınca, bize de bir şey olmaz diye düşündüm. Cenazeyi aldık, memleketimiz olan Kobanê'ye götürüp defnedeceğiz. Yarın sabah Kobanê'de oluruz. Kobanê'de çocuklarımın ve eşimin mezarını ziyaret ederek teselli olmaya çalışacağım."

Bundan sonra Kobani'de yaşayacağını belirten baba Kurdi, her gün çocukları ile eşinin mezarını ziyaret ederek teselli bulmaya çalışacağını söyledi. Kurdi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarım benim için her şeydiler, onları canımdan çok seviyordum. Avrupa'da iyi bir yaşamları olsun diye bu yolculuğa çıktım. Artık deniz görmek istemiyorum, aklıma o kötü olay geliyor. Dünyadan isteğim, kaçak göçmen ölümlerine bir çare bulunması. Benim çocuklarım hayatını kaybetti ama başka çocuklar hayatını kaybetmesin. Dünya buna bir çare bulsun."



