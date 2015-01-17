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İşte Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'in sosyal medyada gündem olan düellosu

Düelloda son sözü dün gece Beyaz Show'da yayınlanan bir kliple Beyazıt Öztürk söyledi

17 Ocak 2015 15:21

Dört hafta önce kadar Kanal D'de Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show'a katılan Candan Erçetin ile Bayazıt Öztürk arasındaki klip düellosu devam ediyor. Düelloda son sözü söyleyan Beyazıt Öztürk, ünlü erkek isimleri oynattığı bir kliple Candan Erçetin'e karşılık verdi.

Candan Erçetin, klibini kullandığı Beyazıt Öztürk'e kendi şarkısıyla yanıt vermişti. Klibi izleyen Beyaz, gülerek buna karşılık vereceğini söylerek yanıtını vermişti. Candan Erçetin de Beyaz'a yeni bir kliple karşılık vermiş, ünlü kadın simalar Demet Akbağ, Saba Tümer, Gupse Özay, Esra Erol ve Derya Şensoy'u klibinde oynatmıştı.

İşte o ilk 4 klipin kolaj hali:

Düelloda son sözü söyleyen Beyazıt Öztürk, ünlü erkek isimleri oynattığı bir kliple Candan Erçetin'e karşılık verdi.

İşte dün akşamki Beyaz Show'da yayınlanan o klip:

 

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