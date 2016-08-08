İşte son 1 yılda İstiklal Caddesi'nde kapanan dev markaların listesi

Son 1 yılda özellikle de İstanbul'u baz alan terör saldırıları sonrası İstiklal Caddesi'ndeki birçok ünlü marka, mağaza ve banka şubeleri kepenk kapattı.

140 Journos'nun haberine göre, İstanbul’un tarihi ilçelerinden Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi, 100 yıldan fazla süredir pek çok değişimden geçti. İstiklal Caddesi son dönemde AVM’ler nedeniyle alışveriş eğilimlerinin değişmesi, bölgedeki oteller ve turistik işletmelerle yerli ziyaretçilerin uğrak noktası olma özelliğini kaybetmesi, sair sebepler nedeniyle kapanan kültür-sanat kurumları sonrası “entelektüel merkez” özelliğini yitirmesi, caddedeki karakteristik işletmelerin Afet Yasası ya da Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklik nedeniyle kiracısı oldukları binalardan tahliyeleri ile gündemdeydi.

Caddenin yaşadığı bu itibar kaybının yanı sıra işletmeler, 20 Temmuz 2015'te Suruç, 10 Ekim 2015 ile 17 Şubat ve 13 Mart 2016'da Ankara, 19 Mart 2016'da İstanbul İstiklal Caddesi, 8 Haziran ve 28 Haziran 2016 Vezneciler ve Atatürk Havalimanı canlı bomba saldırılarından ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi nedeniyle oluşan ortamdan büyük ölçüde etkilendi. İrili ufaklı birçok kurum ve kuruluş, cadde üzerindeki şubelerini kapattı veya taşınma yoluna gitti.

(Fotoğraflar: Erdem Dilbaz, Derleme: Engin Önder/140journos)

Bankalardan, teknoloji marketlerine, kafelerden, restoranlara İstiklal Caddesi’nde her sektörden markalar kepenk indiriyor:

The House Cafe İstiklal Caddesi ve Tünel şubeleri kapandı

MediaMarkt’ın en büyük mağazalarından İstiklal Caddesi/Demirören şubesi kapandı

Doğrudan İstiklal Caddesi’ndeki ayak trafiğinin düşmesine bağlı olmasa da bu kapanma da İstiklal Caddesi’nin hem ziyaretçi sayısının hem de ziyaretçi profilinin değişimine bir örnek teşkil ediyor.

Paşabahçe Mağazaları İstiklal Caddesi şubesi kapandı

Dünya gazetesinde yayınlanan habere göre, teknoloji perakendecilerinin son bir yılda karlılığı epeyce düştü. Kimi markalar mağaza sayısını düşürürken bazı yabancı firmalar Türkiye pazarından çekildi. Teknosa’nın 76 mağazasını kapatacağına dair iddialar konuşuluyor ve bazı kapanmalar da halihazırda gerçekleşiyorken sektördeki diğer firmalar da teknoloji mağazaları metrekaresi yüksek çok katlı mağazaları terk ediyor. Buna en son örnek ise MediaMarkt’ın İstiklal Caddesi’ndeki Demirören AVM içerisindeki mağazasını kapatması oldu.