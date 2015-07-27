İşte Reza Zarrab'ın 7 milyon Euro'luk sarayı

Son dönemde Boğaz'daki yalısına kaçak kat çıkmasıyla gündem olan 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab’ın 45.78 metre uzunluğunda, 8.30 metre genişliğinde 7 milyon Euro'luk küçük sarayı andıran teknesiyle yaklaşık bir aydır eşi Ebru Gündeş'le Bodrum'da tatil yapıyor.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, lüks teknenin dış tasarımından mühendisliğe, iç tasarımdan arma dizaynına kadar Türk imzası taşıdığı ortaya çıktı.

Son üç gündür de dostları İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’yı teknelerinde misafir eden Gündeş ve Sarraf çiftinin teknesi, 2012 yılının eylül ayında “Yacht Türkiye” Dergisine kapak olmuş. Geçen günlerde tekne sahibi Sarraf’ın “flyboard”la deniz üzerinde uçması ile de gündeme gelen yatın, Ekim 2010’da yapımına başlandığı, iki ay boyunca kapsamlı testlere tabi tutulduktan sonra Royal Craft Yachting tarafından Haziran 2012’de suya indirildiği, ağustos ayında da sahibine teslim edildiği belirtildi. Lüks yat, aynı yıl Monaco’daki Yat Show’unda da sergilenmiş.

Çelikten inşa edilen teknenin gövdesi ve üst binasının Bodrum’da, iç yerleşimi ve donanımının ise İstanbul Tuzla’da tamamlandığı ve mega yelkenlinin tasarımında tamamen Türklerin imzasının olduğu ifade edildi. Teknenin tasarımında Alparslan Tekoğul, sistem ve mekanik tasarımında Metin Türe’nin imzasının olduğu; proje çizimleri ve donatımının Form Yat Design, arma tasarımının Velena Mast, iç tasarımının ise iç mimar Dara Kırmızıtoprak tarafından yapıldığı kaydedildi. Kıç güvertesinde tavandan açılan televizyon ve dönerek bara dönüşen dolap, yine kıç havuzlukta gösterişli elips masa görülüyor.

Yat ile ilgili en çok merak edilen özelliği, adının “60 Years” olması. Sarraf’ın göğsünde de “Yıl 60” adlı bir dövme bulunuyor. Gündeş’le evlenirken “60 yıl hiç ayrılmayacağız” sözüne istinaden yaptırdığı, “60 Yıl” yazısının Sarraf’ın’ın evinin kapısında ve teknesinin üzerinde de yer aldığı da belirtiliyor.

Mega yelkenli 60 years’ın özellikleri

Boyu: 45 metre 72 cm

Genişlik: 8 metre 30 cm

Kamara: 4 ana

Motor: 2*650 Seyir hızı: 11 knot

Maksimum hız: 13.2 knot Yelken alanı: 1030 metre

Fiyatı: 7 milyon Euro

İçinde: Jet ski ve 3tekerlewkli motosiklet park alanı var. İskelede bir jakuzisi de var. Mürettebat için de 3 kamaraya sahip.