İşte okulların tatil olduğu il ve ilçeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağmur ve kar yağışına, oluşabilecek sel ve su baskınları ile hortuma karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

İşte 7 Ocak 2020 Salı günü eğitime ara verilen il ve ilçeler şöyle:

Ankara

Ankara Valisi Vasip Şahin, hava durumu nedeniyle Ankara’da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

Vali Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.

Çankırı

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Balıkesir

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların 1 gün tatil edildiği kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sındırgı'da kar ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.Açıklamada, bu nedenle kırsal Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Konya

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Manisa

Manisa’nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallelerde eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı sebebiyle 07.01.2020 tarihinde 1 gün süreyle bazı okullarda eğitime ara verilmiştir. Akhisar Hanpaşa İlk ve Ortaokulu, Akhisar Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Akhisar Dağdere İlk ve Ortaokulunun taşımalı öğrencileri, Ahmetli Bahçecik Mahallesi'nden Alahıdır İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler, Ahmetli Hacıköse Mahallesi'nden Gökkaya İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler" denildi.

Bilecik

Bilecik Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Karaman

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karabük

Karabük'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı yarın ilk ve orta okullan ile Ovacık Spor Lisesi haricindeki liseler bir gün süreyle tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Eskipazar ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilk, orta ve liselerde salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Isparta

Isparta kent merkezinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.Yalvaç ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim verilen okullar tatil edildi.

Sütçüler ilçesinin Kasımlar ve Kesme köylerinde de eğitime bir gün ara verildi.

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 mahalledeki okulların ve ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi'nin yarın tatil olduğu açıklandı.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların yarın da etkisini arttırarak devam edeceğinin bildirilmesi üzerine ilçedeki bazı okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Bu kapsamda olumsuz hava koşulları nedeniyle Erdemli ilçesine bağlı Büyük Sorkun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli ve Karayakup mahallelerindeki tüm okullar ile ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi'nde yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Kırklareli

Kırklareli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullarda, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de yarın izinli sayılacağı belirtildi.

Buna göre yarın Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitim uygulanan okullar tatil edildi.

Kütahya

Kütahya kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde tüm okullarda, Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşımalı sistemin uygulandığı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bu sabah başlayan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07 Ocak Salı günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."

Sivas

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Ulaş Kaymakamlığı tarafından alınan karar neticesinde ilçeye bağlı 29 köyde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

Çanakkale

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz nedeniyle salı günü Bozcaada ve Gökçeada’da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Bolu

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Gerede Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın okulları tatil etti. Gerede’de yarın ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.

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