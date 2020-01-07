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Deniz ulaşımına fırtına engeli

İDO yarın yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu

07 Ocak 2020 00:35

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarın yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16.00 seferi

07.30 Bostancı Kadıköy Yenikapı Bakırköy seferi ise Kadıköy iskelesine uğramadan yapılacak.

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