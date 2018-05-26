İşte MHP'nin seçim beyannamesinin tam metni!

AKP ve CHP’nin ardından MHP de seçim beyannamesini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ankara’da düzenlenen aday tanıtım toplantısında duyurusunu yaptığı beyannamede, af vurgusu öne çıktı.

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Önemli bir bölümü AKP ve BBP ile kurulan Cumhur İttifakı ile 24 Haziran sonrasında uygulanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ayrılan 132 sayfalık beyannamede, ekonomi başlıklarına da önem verildi.

Asgari ücretten ve çiftçinin kullandığı mazottan vergi alınmayacağı belirtilirken; polis ve öğretmenlerin 3600 ek gösterge sorunlarının çözüleceği kaydedildi. Üniversite sınavının kaldırılacağı, kredi ve burs ödemelerinde faiz olmayacağı ilan edildi. Aynı zamanda, vergisiz yakıt, borçlanma imkanı gibi başlıklarda esnafın sorunları için de adımlar atılacağı ifade edildi.

MHP'nin vaatleri arasında üniversiteye giriş sınavının kaldırılması, askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması, kadınlara sigortalılık öncesi doğumlar için borçlanma hakkı tanınması da yer aldı.

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