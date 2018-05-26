Bahçeli'nin af çağrısı MHP'nin seçim bildirgesine de girdi: Asgari ücrete, çiftçiye mazota vergi yok; emekliye, polise, öğretmene düzenleme var

AKP’nin dün, CHP’nin de bugün seçim beyannamesini açıklamasının ardından gözler MHP’ye çevrildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla düzenlenen MHP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı başladı.

Partisinin seçim beyannamesini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasının büyük bir bölümünü AKP ve BBP’yle kurulan Cumhur İttifakı’na ve 24 Haziran sonrasında yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ayırdı. MHP’den ayrılarak İyi Parti’ye geçen eski partililere de çağrıda bulunan Bahçeli, “İyi Parti de dahil hepsi PKK'lı Demirtaş'ın affını istiyor! Başbuğ Türkeş beyin anılmasına, bozkurt yapılmasına yasak koyuyorlar. Pişmanlık yaşayan, hatasını anlayan her kardeşimle, ülküdaşımla kucaklaşmaya hazırım” dedi.

Anket şirketlerini 'provokatörlük'le suçlayan ve partisinin oylarının yüzde 3-4 düzeyinde gösterildiğini söyleyen Bahçeli, "Ancak kulun hesbaı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. Her seçim döneminde aynı kumpas dolaşıma sokulmaktadır. Türk milleti bunları yutmuyor, hırlayan anketçilere prim vermiyor" diye konuştu.

"İtibar cellatlığına savunan kim varsa alçaktır, kripto damarın can çekişen son kalıntısıdır!"

MHP'nin milletvekili adayları ve yöneticilerine yönelik spekülasyonlar yapıldığını savunan Bahçeli, "İtibar cellatlığına savunan, dedikodu üreten kim varsa alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalıntılarıdır!" ifadelerini kullandı.

"MHP'yi güçsüzleştirmek için kuyruğa girmiş alçaklara şamarı indirmeye hazır mısınız" diyen MHP lideri, 24 Haziran öncesindeki seçim çalışmalarıyla ilgili olarak da, "Kalan 28 günde kapı kapı, sokak sokak girip yeni hükümet sistemini anlatacak mısınız? Türkiye'nin doğuşunu nazik bir dille, kucaklayıcı bir üslupla paylaşacak mısınız? Yeni sistemin yepyeni bir dönemin kapısını aralarken TBMM'de çok güçlü bir MHP'nin desteğini almak için var gücünüzle mücadele edecek misiniz?" diye sordu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin toplantıda yaptığı konuşmanın öne çıkan bölümleri şöyle:

-Coşkun heyecanınızla ülkeme ümit aşılıyorsunuz. Cesur hedeflerinizle Türk milletine güven veriyorsunuz. Çok yaşayın, bin yaşayın. Sizler azı çok, eksiği tamam, gediği tahkim için mücadele ediyorsunuz. Ecdadın emanetleri omuzlarımızda, geleceğe yürüyoruz. Asla durmayacağız! Cumhuriyetin kazanımlarıyla, şerefli mazimizin anılarıyla büyüyoruz.

-Millet aklıyla Cumhur İttifakı'na can veriyoruz. Cumhur İttifakı, millet aklı, güven ve huzurun teminatı. Aklımızda her zaman Türkiye ve Türklüğün bekası var. Milletimiz Türk, devletimiz Türk!

-Ayırmadan, farklı görmeden milletimizin tüm evlatlarını bağrıma basıyorum. Seçimlerin ülkemize, milletimize, Türk demokrasi hayatına kutlu olmasını diliyorum. Ramazanımızın mübarek olmasını yüce Allah'tan, tuttuğumuz oruçların kabulünü niyaz ediyorum.

"Denizimizde yaşayıp dereleriyle övünenler oldu, bunlara gülüp geçtik"

-Bir elmanın yüreğinde gizlenen tohum görünmez bir elma bahçesidr. Bu tohum kayaya denk gelirse oradan hiçbir şey çıkmaz. MHP olarak nice imtihanlarla sınandık, nice badirelerden geçtik. Nice belalarla karşılaştık. Önümüze kaya çıksa da ya itip sıyrıldık, ya da filiz filiz büyüyüp çınarlaşmayı bildik. Başaracağımıza inandık, iman ettik. Dağları yerinden oynatmak kuvvetten önce iman işidir. Kendimize güvendik, fikriyatımıza tutunduk. Denizimizde yaşayıp dereleriyle övünenler oldu, bunlara gülüp geçtik. Hilalimizin altında sinsi sinsi yıldız arayanlar olduk. Zaaman zaman yüreklerimiz volkan olsa da yüzlerimiz ümitle gülücükler saçtı. Beyhude yere konuşanlara değil, vakur ama temiz kalpleriyle bakanlara irtirham ettik. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin edermiş. Biz dalımızdan savrulmadık, kökümüzden Allah şahit ki ayrılmadık.

-Aksi olsaydı sözümüzü kesmekle kalmazlar, hem ömrümüzü kırparlar hem de önümüzü kapatırlardı. Ümit fakirin ekmeği dense de, yanlış bir tespit. Hayat hakikat oldukça umut olacaktır. Geçmişte yaşanılan en kötü anlarda, en müşkül durumlarda bile aziz milletimiz öz kaynağından istikbalini parlatacak saygıdeğer evlatlarını çıkarmayı başarmıştır.

-Bilgekağan'dan Alparslan'a, Osmangazi'den Fatih'e, Kanuni'den Atatürk'e, Bölükbaşı'ndan Başbuğumuza kadar elleri öpülesi isimler, varlığımızın gerçek sahipleridir. Kefensiz şehitlerimi sayesinde buradayız, Allah'ın izniyle de her daim olacağız.

-Çay ve simit paralarının bile ödenemediği, ayazda iki kişinin bir paltoyu paylaştığı, yurt odalarında heyecanlı tartışmaların yapıldığı, mütevazı yemeklerle sadece karınların değil yüreklerin de doyurulduğu yılların tanıkları hala yaşamaktadır. İşte milliyetçi hareket, işte cesaret, fesaret, fedakarlık, işte adam gibi adamlık!

"Zihinlerimiz ipotekli, vicdanımız rehin değil; neye inanırsak onu söyleriz"

-Başkaları gibi zihinlerimiz ipotekli, vicdanımız rehin değildir. Neye inanırsak onu söyleriz. Gördüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi görünürüz. Türkiye'nin faydasına olmadığına inandığımız her ahreket karşısında tek başına da olsa tek başımıza dururuz! Böylesi bir son karar anı geldiğinde kimsenin desteğini ve himayesini aramak gibi bir yanlış içine düşmez, düşmemiştir.

-Büyük ülkülerimiz var. Göğsümüzde ülkücü olmanın şeref nişanesi var. Türklük boynu bükük durmasın, İslam sönmesin çabasındayız. Milliyetçilik horlanmasın, vatan parçalanmasın azmindeyiz. Bin yıllık kardeşliğimiz tahrip ve talan olmasın istiyoruz. Türkiye'nin esirler ülkesi olmaması için çalışıyor, çırpınıyor. Daha huzurlu, daha gelişmiş, dah yükselmiş bir millet valrığının arayış ve arzusu içindeyiz.

-Bazen gönüllerimiz incinse de, hayallerimiz incelse de ilkelerimizden ödün vermedik, vermiyoruz. Yeri geldi sevindik, yeri geldi üzüldük. Yorulduk, dinlendik ama davamızdan dönmedik. Çıkarlarımızı, günü birlik hevesleri değil, milli ve manevi değerleri düşündük. Kaygımız belliydi, kavgamız haklıydı. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, ülkücü ölmeye de ant içtik. Zindan dediler, vatan sağolsun dedik; idam dediler, Allah'ın takdiri diye kabul ettik. Kadere baş kaldırmadık. Ahlaksız tertiplere direndik. Zaman oldu, Necip Fazıl'ın dediği gibi 'sukut kadar kimsesiz kaldık' küsmedik. Gün geldi unutulduk, gün geldi unnuttuk sandılar. Ama unutmadık, bundan sonra da unutturmayacağız. 49 yılı onca saldırı, onca kumpas ve tuzaklara rağmen gururla yaşadık. Destan destan yükseldik.

"MHP'yi güçsüzleştirmek için kuyruğa girmiş alçaklara şamarı indirmeye hazır mısınız?"

-Büyük Türk milleti 24 Haziran'da hem 13. cumhurbaşkanını hem de 27. dönem milletvekillerini aracısız seçecektir. 24 Haziran seçimleri cumhuriyet tarihinin en kritik, stratejik, mühim karar anlarından birine tekabül edecektir.

-24 Haziran'a hazır mısınız?

Cumhur İttifakı için mücadeleye var mısınız?

MHP'yi güçsüzleştirmek için kuyruğa girmiş alçaklara şamarı indirmeye hazır mısınız?

Mesele budur. Mesaj oldukça cesur, oldukça açıktır. Varlığınız dosta güven, düşmana korku salıyor. Hainler kaçacak ve saklanacak yer arıyor.

-İnanıyorum ki 24 Haziran'da Türkiye al bayrak sisteminde buluşacak, 3 hilalde uzlaşacak, cumhur ittifakında kucaklaşacaktır. 24 Haziran, tünelden önceki son çıkıştır. Milliyetçi ülkücü hareket tam ve kesin söz sahibi olacaktır. Emperyalist odaklar ülkemizi köşeye sıkıştırmak istiyor, fırsat kolluyorlar. Türklükle kapanmamış hesaplarını görmek için sipere yatıyorlar. ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar. Her tarafımız çevrelenmiştir. Eşkıya teyakkuzda, hıyanet tetiktedir. Türk ve İslam beldeleri hüsran yumağındadır. Türk ve Türkiye düşmanları tedavüldedir. Son 10 yıldır süregelen ağırlaşan vahim operasyon süreciyle Türkiye'nin zehirlenmesi hedeflenmektedir. Terör örgütleri öne çıkarılmaktadır. Sanal darbe davalarıyla denediler, başaramadılar. GEzi'yle denediler, başaramadılar. Çukur ve hendek terörüyle denediler, başaramadılar. 15 Temmuz'da son kozlarını oynadılar, yine başaramadılar. Ama dur durak dinlemiyorlar, hainler sınır tutmuyor. PKK, FETÖ, IŞİD, PYD, YPG birbirleriyle paslaşıp emellerini diri tutuyor. Amaç bellidir, Türk milletiyle hesaplaşmak, vatanımıza öreklenmek, bizi birbirimize düşürmek.

-FETö zalimlerin namluya sürülmüş kurşunuydu. Üzerimize ateş yağdırdı. 251 vatan evladı şehit düştü, yüzlercesi gazi oldu. FEFTÖ, PKK gibi proje terör örgütüdür. Devlet ve toplum hayatına yuvalanmıştır. Küresel vandallık, dinsiz, imansız, iblis terör örgütünü silah gibi kullandı. Netice alamadılar çünkü Türk milleti tanklara, toplara, helikopterlere, uçaklara göğsünü gerdi. İşgal planları yerle yeksan edildi.

-Bitti mi? Vazgeçtiler mi? Asla. Zaaf anımızı bekliyorlar, rehavetimizi gözlüyorlar. Mesele vatan, bağımsızlık meselesidir. Ya devlet başa ya kuzgun leşe gideceğiz. Ya var olacağız ya da mezarımızı kazacağız. Ya olacağız ya yok olacağız. Türkiye'nin içine düştüğü tehlikeli durum karşısında duruşumuzu gözden geçirmeliydik. 15 Temmuz öncesi gibi davranamazdık. Lütfen sorgulayınız; 1918'de işgal altındaki İstanbul'da sırmalı bir nazır olmak mı evladır, yoksa tam bağımsız Türkiye'nin dağlarında çoban olmak mı revadır? Türkiye eğer yine bir rezil deneme olmazsa 15 Temmuz'un enkaz ve sosyal maliyetini 15 yılda ancak kaldırabilecektir.

-İhmal edemeyeceğimiz sorumluluklarımız vardır. Dedim ya, vatan gittikten, millet dağıldıktan sonra neyin siyasetini ne için yapacağız. MHP Türk tarihinin haklarını savunuyor. MHP Türk milletinin ruh kökünü, öz değerlerini, milli kimliğini çiğnenemez sayıyor. Milli birlik ve beraberlik hukukunun hakim olmasını arzu ettik. Huzur ve istikrar temin edilene kadar verdiğimiz sözlerden caymama iradesini ispatladık. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyoruz. Biz karşılık beklemeden, ödül ummadan sevdik. Kimsesizlerin sesi, mazlumların sözü, garibanların eli, masumların nefesi, mağdurların yumruğu olacağız. MHP'yi TBMM'de çok daha güçlü, sözü geçen bir mevkiye mutlaka taşıyacağız.

-Bu anlattığım tablo karşısında Yenikapı ruhu tecelli etmiştir. Risk ve tehditler karşısında hükümet sisteinin reformu mecburi olmuştur. Kriz ve kaos hallinde seri kararlar almak lazımdır. Sistemin tıkanmaması, aktif ve faal sorunlara müdahil olması şarttı. Kuvvetler ayrımının netleşmesi ,için elimizi taşın altına koyduk. Yürütmenin daha güçlü, meclisin daha etkin, yargının daha bağımsız ve tarafsız olmasını amaçladık.Milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ettiğine göre, 24 Haziran'da bu iradenin tamamlayacağı adımını ahlaken yapacak, cevabı zillet ittifakına mutlaka verecektir. Türk milleti, 16 Nisan'daki iradesine daha yüksek bir seviyede sahip çıkacaktır. Bu sistem, bizzat Türk milletinin eseridir. Türkiye sistemin değişmesiyle toparlanmış, uyuyan dev gözünü açmıştır. TBMM gazilik unvanına yakışır şekilde daha tesirli, daha bağımsız hale gelmiştir. Yürütmenin vesayeti sonlanacaktır. Meclis, denge ve denetleme göreviyle hükümetin tasarruflarını değerlendirecektir. Tarihi tecrübelerimize uygundur, milletimizin beklenti ve talepleriyle örtüşmektedir. Yeni sistem, 81 milyon Türk vatandaşına huzur, istikrar getirecektir. Devlet çarkı daha hızlı dönecek, daha hızlı işleyecektir. Bundan geri dönüş yoktur. Önümüzdeki yüzyılın sistem dizaynı demokrasi çerçevesinde yapılmıştır.

-Biz bu sistemin ilke, esas ve kurumlarıyla yerleşmesine, kökleşmesine, oturmasına sonuna kadar hizmet edeceğiz. Bugünün tarihi yazıldığında, MHP'in hakkı da eslim edilmiş olacaktır. Yapılan ve yaptığımız büyük bir iştir. İhanete karşı güvenlik duvarıdır. Ecdada sadakat nişanesidir. Dedelere, ninelere, vatan nöbetine giden yiğitlere, gelinlere, analara, babalara umut aydınllığıdır. Kesintissiz Türk tarihinin sıçrayış hamlesidir. Beka ve güvenliğimizin muhafızı ve mütafakatıdır.

-Kalan 28 günde kapı kapı, sokak sokak girip yeni hükümet sistemini anlatacak mısınız? Türkiye'nin doğuşunu nazik bir dille, kucaklayıcı bir üslupla paylaşacak mısınız? Yeni sistemin yepyeni bir dönemin kapısını aralarken TBMM'de çok güçlü bir MHP'nin desteğini almak için var gücünüzle mücadele edecek misiniz?

-Partimizin adayları, yöneticileri üzerine spekülasyon yapan, itibar cellatlığına savunan, dedikodu üreten kim varsa alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalıntılarıdır!

"Türk milleti inen çıkan dolarla var olmadı, onsuz da bir şey kaybetmez"

-Türkiye tehlikeli bir sürece girmişti. Küresel ve bölgesel ayak oyunları fazlalaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir an önce uygulamaya geçilmesi elzemdi. Son günlerde döviz üzerinde fahiş bir oyun vardır. Ederi 1 dolar olan namussuzlar, kuru sun, şekilde yükselterek 24 Haziran'a ambargo koymaya çalışıyorlar. Bu karanlık senaryolar hep aynı kişilerin işidir. Tezgah bildik, figuranlar tanıdıktır. Bundan memnunniyet duyann kim varsa, alayı vatan hainidir! TC, dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz. Yıkmaya da kimsenin gücü yetmez. Türk milleti inen çıkan dolarla var olmadı, onsuz da bir şey kaybetmez. FETÖ'cüler, CHP, soluk borusu Kandil olan teröristler ne yapsa nafiledir. Türk milleti 24 Haziran'da oyunu boşa çıkaracaktır!

"Beş benzemez birden bire millet ittifakında buluşmuş; bu millet değil zillet, illet ittifakıdır"

-İttifakı reddeden 5 benzemez birden bire millet ittifakında buluşmuş, bu millet değil zillet ve illet ittifakıdır. Hangi mahzende ittifaka karar verdiniz? Cevabı 28 gün sonra alacaklar. Biz ittifak dediğimizde avaz avaz varan siyasi kaçkınlar, dönek ve kiralık zihniyetler sahneye çıkmıştır. Siyaseti devre mülke çevirdiler, kiralık miletvekili sezonunu açtılar. PKK ve FETÖ'nün kurşun askeri olsunlar, geldikleri yere geri dönecekler ve millet vicdanına çatır çatır hesap verecekler.

-İyi Parti de dahil hepsi PKK'lı Demirtaş'ın affını istiyor! Başbuğ Türkeş beyin anılmasına, bozkurt yapılmasına yasak koyuyorlar. Pişmanlık yaşayan, hatasını anlayan her kardeşimle, ülküdaşımla kucaklaşmaya hazırım.

"Biz vatan, millet, bayrak, ülkü diyoruz; onlar Pensilvanya'nın Kandil'in borusunu öttürüyorlar"

-Bir diğer tuhaf benzerlik de sözde Kürt sorununundan bahsetmeleridir. Biz ise af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar, adeta çıldırıyorlar. Kimin heybesinde ne varsa onu yermiş. Biz vatan, millet, bayrak, ülkü diyoruz; onlar Pensilvanya'nın Kandil'in borusunu öttürüyorlar. Ödeyecekleri bedel yarınlara bırakılmayacaktır! Cumhur İttifakı Türkiye'nin kurtuluş ümididir, adayımız da Erdoğan'dır. Niye? Çünkü yeni sistemin kurulması, istikbal içinde varlığı için Sayın Erdoğan'ın göevini sürdürmesi aciliyet taşıyordu. Yeni sistemin iki ana paylaşımından biri olan Erdoğan'ın mutlaka görevine devamı gerekiyordu. Adayımızın yüksek bir destek ve oyla seçileceğine inanıyoruz.

-Yeni sistemin sağlıklı bir şekilde temin ve tevazürü için, MHP'nin bir şekilde Meclis'te temsil edilmesi tarihi bir sorumluluktur. Provokatör anket şirketlerioy oranımızı yüzde 3-4'e yaklaştırdılar. Ancak kulun hesbaı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. Her seçim döneminde aynı kumpas dolaşıma sokulmaktadır. Türk milleti bunları yutmuyor, hırlayan anketçilere prim vermiyor. Türk İslam sancağını asla indiremeyeceksiniz!

-Elbette TBMM'de yapacaklarımız çoktur. Demokrasi standartlarının yükselmesi, kişisel özgürlüklerin genişlemesi, denge ve denetleme işlemlerinin sürekli çalışması için her görevi yerine getireceğiz.

-Ülkemize yönelik toplu göçlerin kaynağında çözülmesi ve sığınmacıların vatanlarına kavuşturulmaları politikalarımız sürdürülecektir.

MHP'nin seçim vaatleri neler?

MHP lideri, seçim vaatlerini de şöyle açıkladı:

-Teröristler, istismarcılar, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader mahkumlarına af çıkarılması,

-Vatandaşlarımızın kredi ve kredi kartı tuzağından kurtarılması,

-Ekonomide yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi,

-Esnaf ve çiftçinin prim yükünün hafifletilmesi,

-AVM'lere karşı tedbirler alınması,

-Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt,

-Şoförlere yıpranma hakkı,

-Çiftçinin kullandığı mazotta verginin kaldırılması, sulama ve tarım işlemlerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, vergi yükünün düşürülmesi,

-İşsiz aileden bir kişiye yarım asgari ücret verilmesi,

-Öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması,

-Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması,

-Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması,

-Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik süresine sayılması.

-Emeklilik maaşlarındaki eşitsizliğin giderilmesi, yaşa takılanların maduriyetlerinin giderilmesi,

-Kadınlara doğum için borçlanma hakkı tanınması, kadın ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,

-Asgari ücretten vergi alınmaması,

-Kadro alamayan taşeron işçiler, 4-B'li statüde çalışanların kadroya alınması. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idare hizmetlere geçirilmesi. Kamu çalışnalarının ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,

-Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

-Öğretmenlerin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması. Atanamayan öğretmenlerin kademeli atanması için kadro açılması,

-Uzman çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,

-Polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, fazla mesai verilmesi,

-Engelli aylığının yükseltilmesi ve aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması.

-Terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkanı sağlanması. Gazilerimize ÖTV'siz araç imkanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda gayretle mücadele edeceğiz.

"Çağrımız cumhurun ittifakına, cumhuriyetin iradesinedir"

-2023'te 100 il, 1000 ilçeden oluşan idari sistemle yerli ve milli diriliş sayesinde siyasette dirliş ruhunun etkisiyle süper güç seviyesine mutlaka ulaşacağız.

-MHP, bütün Türkiye'ye, daha adil bir paylaşım, daha çok fırsat eşitliği, daha üretken bir ekonomi, daha tutumlu bir toplum, daha fazla yatırım ve istihdam, daha ahlaklı bir kazanç, daha doymuş bir aileye ulaşmak için çağrıda bulunmaktadır. Çağrımız adalete ve hakkaniyetedir. Çağrımız cumhurun ittifakına, cumhuriyetin iradesinedir. Çağrımız kardeşliğe ve paylaşmayadır.

-MHP varsa çare bitmemiştir. Cumhur İttifakı, millet aklı, geleceğin teminatı!

-Kürt kökenli kardeşlerim bozgunculara, fitnecilere aldırmayınız. Siz bizsiniz, biz de siziz.

"Cumhur İttifakı Millet Aklı

Partililer ve davetliler, toplantının gerçekleşeceği Ankara Spor Salonu'na alındı. Bahçeli'nin konuşma yapacağı platformun arkasına Türk Bayrağı, Atatürk posteri, MHP bayrağı ve Bahçeli ve partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in posterleri asıldı.

Platformdaki ekranlarda MHP'nin seçim çalışmalarında kullanacağı, "Cumhur İttifakı Millet Aklı" sloganı yer aldı. Salonda davetlilerin oturduğu tribünlere de üzerinde "Cumhur İttifakı Güven ve Huzurun Teminatı", "Cumhur İttifakı Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı", "Cumhur İttifakı Milli Bekanın Teminatı" ile "Cumhur İttifakı Geleceğin Teminatı", "Cumhur İttifakı Mutlu Kadın, Huzurlu Türkiye'nin Teminatı" ve "Cumhur İttifakı İstikrarlı Yönetimin Teminatı" yazılı afişler asıldı.

Salonda MHP'nin seçim çalışmalarında kullanacağı "Cumhur İttifakı", "Duysunlar MHP'nin sesini", "Bütün oyunları bozun uşaklar", "Üç hilal ezeli ebede bağlar", "MHP umuttur gönülde taçtır" ve "MHP var oyunu bozar" ile "Tekbir diyek, hak bir diyek marşı" adlı şarkılar çalınıyor.