İşte Metacritic'e göre yılın en kötü dizi ve filmleri

Albüm, oyun, film, dizi, dvd ve kitap incelemelerini toplayıp 100 üzerinden skor veren Metacritic 2018’in en kötü 15 filmini ve bu yıl yayınlanmaya başlayan en kötü 10 diziyi belirledi.

Play Tuşu’nda yer alan habere göre, listede fragmanları ya da oyuncu kadrolarıyla meraklısını heyecanlandıran ama sonra yarattığı heyecanı ışık hızıyla yerle bir eden Life Itself, Dark Crimes ve Terminal gibi filmlerin yanı sıra London Fields, The Happytime Murders ve Peppermint gibi filmler yer alıyor.

İşte Metacritic kullanıcılarına göre yılın en kötü film ve dizileri:

Metacritic’e göre 2018’in en kötü 15 filmi

1. Death of a Nation – Metascore: 1

2. London Fields – Metascore: 16

3. The Vanishing Of Sidney Hall – Metascore: 18

4. Reprisal – Metascore: 19

5. Life Itself – Metascore: 21

6. The Clapper – Metascore: 21

7. 211 – Metascore: 21

8. Dark Crimes – Metascore: 24

9. Gotti – Metascore:24

10. Stratton – Metascore: 26

11. Hell Fest – Metascore: 26

12. Terminal – Metascore: 27

13. The Happytime Murders – Metascore: 27

14. Winchester – Metascore: 28

15. Peppermint – Metascore: 29

Metacritic’e göre 2018’de başlayan en kötü 10 dizi

1. Insatiable – Metascore: 29

2. The Hunt for the Trump Tapes with Tom Arnold – Metascore: 35

3. Heathers – Metascore: 40Seç

4. Our Cartoon President – Metascore: 42

5. Reverie – Metascore: 42

6. The Cool Kids – Metascore: 42

7. LA to Vegas – Metascore: 43

8. The Purge – Metascore: 44

9. Hard Sun – Metascore: 46

10. Here and Now – Metascore: 46