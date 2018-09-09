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Yaşam

İşte Meclis'in en çok çocuğa sahip vekilleri

AKP Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in 19 çocuğu bulunuyor

09 Eylül 2018 13:57

'Meclis Albümü' göre, 27'inci yasama döneminde en çok çocuk sahibi AKP Hakkari Milletvekili Husret Dinç. 19 çocuğu bulunan Dinç'i, 8  çocukla AKP'li Ahmet Akay takip ediyor. Muhafet partisinde ise, en çocuğu bulunan Mehmet Bekaroğlu. Bekaroğlu'nun 7 çocuğu bulunuyor. 

24 Haziran seçimlerinin ardından oluşan 27’inci Yasama Dönemi, milletvekillerinin özgeçmişlerinin bulunduğu 'Meclis Albümü' yayınlandı. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, milletvekillerinin eğitim, iş ve siyasi geçmişleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı albümde medeni durumları ve çocuk sayıları da bulunuyor. Büyük kısmı 2 ya da 3 çocuklu olan milletvekilleri içinde en dikkat çeken AKP Hakkari Milletvekili Husret Dinç oldu. 49 yaşındaki Husret Dinç’in 19 çocuğu bulunuyor. Dinç'i 8 çocukla AKP Ahmet Akay  takip ediyor. AKP Cemal Taşar ile CHP’li Mehmet Bekaroğlu’nun ise 7’şer çocukları bulunuyor.

 

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