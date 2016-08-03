İşte kumpas mağduru askerlere uygulanacak 'iade-i itibar'ın detayları

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balyoz davasında mağdur olan askerlerle ilgili ‘iade-i itibar’ yapılacağını açıkladı. Buna göre, kumpas mağduru TSK personelinden emekliye ayrılanların hakları bugün gelecekleri rütbe göz önüne alınarak iade edilecek. 2009 yılında 'Amirallere Suikast' iddianamesinin soruşturma aşamasında şüpheliler arasında yer alan ve tahliye olduktan iki gün sonra ikinci kez tutuklama kararı çıkınca intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar ve dava sürecinde ölen diğer askerler şehit sayılacak, ailelerine de şehit ailesi hakları verilecek.

Cezaevinden generalliğe; Balyoz ve Askeri Casusluk davaları sanığı 7 general ile darbeye direnenlere terfi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, önceki akşam CNN Türk’te yaptığı açıklamada YAŞ’ta daha önce Balyoz’dan mağdur olan bazı albayları generalliğe terfi ettirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu, aslında bir başlangıçtır. Türkiye’de Balyoz anlayışında insan yoktur’ dersek bu doğru değil. Ama bu terör örgütünün kendi önündeki her insanı Balyozcu ilan edip pek çok insanın hakkını gasp etmesini, mağdur etmesini de asla kabullenemeyiz. Bunları tek tek değerlendireceğiz ama bir iade-i itibar noktasında çalışma var. Olağanüstü süreci geçirdikten sonra bunların üstüne tekrar yoğunlaşacağız.”

"Kumpas-der'in listesi"

Hürriyet'in haberine göre, Işık’ın açıklamalarının detayları da belli oldu. Kumpas davalarından mağdur olanların kurduğu KUMPAS-DER, daha önce ‘iade-i itibar’ için Genelkurmay Başkanlığı’na bir rapor sundu. Genelkurmay Başkanlığı da 2015 yılında bununla ilgili bir taslak hazırlayarak Milli Savunma Bakanlığı’na verdi. Kumpas mağdurlarından biri olan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de hazırlanan taslağı Meclis gündemine getirdi. Milli Savunma Bakanlığı’nın bu taslak üzerinden çalışmaları yürüttüğü belirtiliyor.

Hak kayıpları için tazminat

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tekrar gündeme alınan iade-i itibar yasa çalışmasıyla, kumpas mağduru TSK personelinden emekliye ayrılanların veya emekliye ayrılmak zorunda bırakılan hakları, görevde olmaları durumunda bugün gelecekleri rütbe göz önüne alınarak iade edilecek. Oluşan hak kayıpları nedeniyle kendilerine tazminat ödenecek. Davalar sürerken ölen askerler şehit sayılacak ve ailelerine de şehit ailesi hakları verilecek.

"Sözleşmeli Teğmen alabiliriz"

Bakan Işık, TSK’daki değişikliklerle ilgili de özetle şunları söyledi:

“Aldığımız kararlar elbette zor kararlar. Ama çocuklarımız daha demokratik, daha güçlü bir ülkede yaşasınlar diye aldığımız kararlar. Bu kadar büyük bir yapıyı isimleri tek tek belirleyerek ayıklayamazsınız. Bu ihanet şebekesine katılanları ayıracağız, ama Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli mensuplarına da sahip çıkacağız.

"Genelkurmay Başkanı’yla kuvvet komutanları arasındaki emir komuta zincirinde kesinlikle bir kopma yok. Türkiye bir daha bir darbe tehdidiyle karşılaşmak istemiyorsa, bir; sivil denetimi ordunun üzerine getirmek zorunda. İki; gücü dağıtmak zorunda.

"Sözleşmeli teğmen alabiliriz artık. Öğrencilerimize zaten Harp Okulu mezunu olunca mühendis diploması veya ilgili bölüm diplomasını YÖK veriyor. Artık sivilde iş bulacaklar. Devletin onlara harcadığı para geri alınıyordu, onları da almaktan vazgeçiyoruz. 3 bin 900 küsür öğrenciyi etkiliyor.

"Kapatılan okul binalarının ne olacağına yönelik bir değerlendirme yapmadık.

"2000’de Askeri Liselere Giriş Sınavı’nı ÖSYM yapmaya başlamış. 2000 ile 2014 arasındaki sınavların soruları çalınmış. 2014’ten sonra çalamamışlar.

"Helikopter ve araç noktasında kaybımız yok. Ama mermidir, silahtır bununla ilgili envanter çalışması sürüyor.