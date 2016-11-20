İşte KPSS 2016 soru ve cevapları

ÖSYM, 2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayınlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "20 Kasım 2016 tarihinde uygulanan 2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına, 20 Kasım 2016 tarihinde saat 13:00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. 2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyinde kullanılan sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz" denildi.

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Tercihler ne zaman yapılacak?

Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarının tamamlanmasının ardından alınacağı duyurulan KPSS tercihlerinin, bu yılın son Kamu Personeli Seçme Sınavı olan ortaöğretimin gerçekleştirilmesinden kısa bir süre sonra ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. Öncelikle B Grubu kadrolar için yapılacak tercihler, kılavuzun açıklanmasının ardından İnternetortamından yapılabilecek.

Yerleştirme işlemleri nasıl gerçekleşecek?

Adaylar ilk kez yapılacak yerleştirme işlemlerinde herhangi bir ücret ödemezken, aynı sınav sonucu ile yapacakları tüm yerleştirme işlemlerinde ücret ödeyecek.

Yerleştirme işlemleri puan, tercih ve kadro sayılarına göre yapılacak olan adaylar, yerleştirme işlemiyle ilgili esasları tercih kılavuzundan öğrenebilecek. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacak. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacak. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacak.