Hangi ilde belediye başkanlığını kim kazandı?

Bazı merkezlerde son sandıkları kadar başabaş yarışın yaşandığı 30 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlıklarını kimlerin kazandığı belli oldu. İstanbul ve Ankara'daki büyükşehir belediyelerini AKP kazanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi yine CHP'nin oldu. Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlıklarını MHP kazanırken, Yalova'da AKP tek oy farkla birinci parti oldu.

Sabah saat 07:00 itibarıyla resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıklarını kazanan partiler ve adayları, illere göre alfabetik sırayla şöyle:

Adana: Hüseyin Sözlü (MHP)

Adıyaman: Fehmi Hüsrev Kutlu (AKP)

Afyonkarahisar: Burhanettin Çoban (AKP)

Ağrı: Sırrı Sakık (BDP)

Aksaray: Haluk Şahin Yazgı (AKP)

Amasya: Cafer Özdemir (AKP)

Ankara: Melih Gökçek (AKP)

Antalya: Menderes Türel (AKP)

Ardahan: Farut Köksoy (AKP)

Artvin: Mehmet Kocatepe (AKP)

Aydın: Özlem Çerçioğlu (CHP)

Balıkesir: Ahmet Edip Uğur (AKP)

Bartın: Cemal Akın (MHP)

Batman: Sabri Özdemir (BDP)

Bayburt: Mete Memiş (AKP)

Bilecik: Selim Yağcı (AKP)

Bingöl: Yücel Barakazi (AKP)

Bitlis: Hüseyin Olan (BDP)

Bolu: Alaaddin Yılmaz (AKP)

Burdur: Ali Orkun Ercengiz (CHP)

Bursa: Recep Altepe (AKP)

Çanakkale: Ülgür Gökhan (CHP)

Çankırı: İrfan Dinç (AKP)

Çorum: Muzaffer Külcü (AKP)

Denizli: Osman Zolan (AKP)

Diyarbakır: Gültan Kışanak (BDP)

Düzce: Mehmet Keleş (AKP)

Edirne: Recep Gürkan (CHP)

Elazığ: Mücahit Yanılmaz (AKP)

Erzincan: Cemalettin Başsoy (AKP)

Erzurum: Mehmet Sekmen (AKP)

Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen (CHP)

Gaziantep: Fatma Şahin (AKP)

Giresun: Kerim Aksu (CHP)

Gümüşhane: Ercan Çimen (AKP)

Hakkari: Dilek Hatipoğlu (BDP)

Hatay: Lütfü Savaş (CHP)

Iğdır: Murat Yikit (BDP)

Isparta: Yusuf Zuya Günaydın (MHP)

İstanbul: Kadir Topbaş (AKP)

İzmir: Aziz Kocaoğlu (CHP)

K.Maraş: Fatih Mehmet Erkoç (AKP)

Karabük: Rafet Vergili (MHP)

Karaman: Ertuğrul Çalışkan (AKP)

Kars: Murtaza Karaçanta (MHP)

Kastamonu: Tahsin Babaş (AKP)

Kayseri: Mehmet Özhaseki (AKP)

Kırıkkale: Mehmet Saygılı (AKP)

Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu (CHP)

Kırşehir: Yaşar Bahçeci (AKP)

Kilis: Hasan Kara (AKP)

Kocaeli: İbrahim Karaosmanoğlu (AKP)

Konya: Tahir Akyürek (AKP)

Kütahya: Kamil Saraçoğlu (AKP)

Malatya: Ahmet Çakır (AKP)

Manisa: Cengiz Ergün (MHP)

Mardin: Ahmet Türk (Bağımsız)

Mersin: Burhanettin Kocamaz (MHP)

Muğla: Osman Gürün (CHP)

Muş: Feyat Asya (AKP)

Nevşehir: Hasan Ünver (AKP)

Niğde: Faruk Akdoğan (AKP)

Ordu: Enver Yılmaz (AKP)

Osmaniye: Kadir Kara (MHP)

Rize: Reşat Kasap (AKP)

Sakarya: Zeki Toçoğlu (AKP)

Samsun: Yusuf Ziya Yılmaz (AKP)

Siirt: Tuncer Bakırhan (BDP)

Sinop: Baki Ergül (CHP)

Sivas: Sami Aydın (AKP)

Şanlıurfa: Celalettin Güvenç (AKP)

Şırnak: Serhat Kadirhan (BDP)

Tekirdağ: Kadir Albayrak (CHP)

Tokat: Eyüp Eroğlu (AKP)

Trabzon: Fevzi Gümrükçüoğlu (AKP)

Tunceli: Mehmet Ali Bul (BDP)

Uşak: Nurullah Cahan (AKP)

Van: Bekir Kaya (BDP)

Yozgat: Kazım Arslan (AKP)

Yalova: Vefa Salman (CHP)

Zonguldak: Muharrem Akdemir (CHP)

