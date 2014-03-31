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Yerel seçim 7 ilde soluk soluğa geçti; AKP'nin Yalova'da tek oy farkla kazandığı açıklandı!

Ankara, Antalya, Ardahan, Yalova, Adana, Kastamonu, Ağrı ve Kastamonu'da seçim yarışı soluk soluğa geçti. DHA, sbah 06:00 sıralarında Yalova'yı tek oy farkıyla AKP'nin kazandığını duyurdu

31 Mart 2014 06:44

Ülke çapında son sandıklar açılırken Türkiye 7 ilde partilerin başabaş mücadelesine kilitlendi. Yalova'da eşine rastlanmamış bir çekişmenin ardından AKP'nin tek oy farkla seçimi kazandığı duyuruldu. Çankaya ilçesindeki oyların sayımıyla CHP'nin AKP ile başabaş yarıştığı Ankara'nın ardından Antalya ve Ardahan'da da CHP ile AKP arasındaki büyük bir çekişme yaşandı. Ardahan'da önde görünen AKP adayı Faruk Köksoy ile CHP adayı Mete Özdemir arasındaki oy farkı sabah 04:30'a kadar gelen sonuçlarla 17'ye kadar düştü.  Adana ve Kastamonu’da AKP ile MHP başabaş mücadele ederken, Ağrı’da Sırrı Sakık'la sabah 04:30 itibarıyla 67 oy önde görünen BDP ile AKP arasında çekişme devam ediyor.

Eşi az görülen bir çekişmeye sahne olan 7 ilde 31 Mart Pazartesi sabahı 04:30 itibarıyla durum şöyle:

Ankara

Açılan sandıkların oranı yüzde 94 

AKP – Melih Gökçek: Yüzde 44,4
CHP – Mansur Yavaş: 44,3

(Mansur Yavaş, sabah 04:00'te yaklaşık 30 bin oy önde geçtiklerini ve seçimi kazandıklarını öne sürdü)

 

Antalya


Açılan sandıkların oranı yüzde 89

CHP-Mustafa Akaydın: Yüzde 35,9
AKP-Menderes Türel: Yüzde 35,9

 

Adana

Açılan sandıkların oranı yüzde 92

MHP-Hüseyin Sözlü: Yüzde 32.6
AKP-Abdullah Torun: Yüzde 31.6

 

Ağrı

Açılan sandıkların oranı yüzde 96

BDP-Sırrı Sakık: Yüzde 46
AKP-Hasan Arslan: Yüzde 45,8

 

Ardahan

Açılan sandıkların oranı yüzde 97

AKP-Faruk Köksoy: Yüzde 42, 6
CHP-Mete Özdemir: 41,9

 

Kastamonu
Açılan sandıkların oranı yüzde 100

AKP-Tahsin Babaş: Yüzde 46,4
MHP-Hayati Hamzaoğlu: Yüzde 46

 

Yalova
Açılan sandıkların oranı yüzde 87

AKP-Yakup Bilgin Koçal: Yüzde 43,6
CHP-Vefa Salman: Yüzde 43

(Doğan Haber Ajansı, sabah 06:00 sıralarında AKP'nin Yalova'da tek oy farkla kazandığını duyurdu. Kentte oy sayımının yeniden yapılması bekleniyor).

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