İşte kendi şansınızı yaratmanın 4 yolu

Şanssız insanlar genel olarak şanslı insanlardan daha gergindirler. Bu endişeli ruh hali, beklenmeyeni fark etme yeteneklerine zarar verir. Sonuç olarak fırsatları kaçırırlar çünkü başka bir şeyi aramaya aşırı odaklanmışlardır.

Partilere, mükemmel eşlerini bulma düşüncesiyle giderler. Bu yüzden de iyi arkadaşlar edinme fırsatlarını kaçırırlar. Belli iş ilanlarını bulmaya kararlı bir biçimde gazeteleri incelerler ve diğer iş olanaklarını kaçırırlar. Şanslı insanlar daha rahat ve açıktırlar. Dolayısıyla yalnızca aradıklarını değil orada ne olduğunu da görürler.

Metin Hara'nın Hürriyet'te yayımlanan araştırmasına göre, şanslı insanlar 4 ilke sayesinde şanslarını yaratırlar. Şans fırsatlarını yaratma ve fark etme konusunda beceriklidirler. Sezgilerini dinleyerek şanslı kararlar verebilirler. Olumlu beklentiler sayesinde doğru çıkan tahminlerde bulunurlar. Şanssızlığı şansa dönüştüren esnek bir yaklaşım benimserler. Çalışmanın sonuna doğru ilkelerin şansı yaratmada kullanılıp kullanılamayacağını merak ettim. Bir grup gönüllüden bir ay boyunca şanslı bir insan gibi düşünüp davranmaya yardımcı olacak egzersizler yapmasını istedim. Gönüllüler bir ay sonra döndü ve neler olduğunu anlattılar. Sonuçlar çarpıcıydı. Bu insanların yüzde 80’i artık daha mutluydu! Yaşamında daha çok tatmin oluyordu ve belki de en önemlisi daha şanslıydı. Sonuç olarak asla akla gelmeyecek şans faktörünü bulmuştum.”

Profesör Wiseman'ın önerdiği temek ipuçları

1- İçsel sezgilerinizi dinleyin, normalde doğru çıkarlar

2- Yeni deneyimlere ve normal rutininizi bozmaya açık olun.

3- Her gün birkaç dakikanızı iyi giden şeyleri hatırlayarak geçirin

4- Önemli bir topla ntı ya da telefon görüşmesi öncesinde kendinizi şanslı olarak hayal edin. Şans çoğu zaman doğru çıkan bir tahmindir.

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