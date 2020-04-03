İşte Google'ın karantina günlerinde Türkiye raporu

ABD merkezli teknoloji şirketi Alphabet'in alt markası Google, kullanıcılarının cep telefonlarından elde ettiği lokasyon verileri ile bir rapor hazırladı. Raporda Türkiye'de park, AVM, market ve toplu taşıma kullanımında gözle görülür bir düşüş olduğu gözlendi.

16 Şubat 2020 ile 29 Mart 2020 tarihleri arasında restoran, cafe, AVM, müze, kütüphane ve sinema gibi yerlere gidiş ortalamanın altına düştü. Koronavirüs salgını öncesindeki kalabalığa göre bu yerlere gidenlerin sayısı yüzde 75 azaldı.

Öte yandan Google’ın verilerine göre manav, pazar ve eczane gibi yerlere gidenlerin sayısında da gözle görülür bir düşüş olduğu tespit edildi. Google’ın verilerine göre bu yerlere gidenlerin sayısı yüzde 39 azaldı.

Kullanıcılarının akıllı telefonlarından elde edilen verileri inceleyen uzmanlar, ulusal park, plaj, ormanlık alan ve kamusal alanda da sokağa çıkmama gibi bir eğilim görüldüğünü tespit etti. Koronavirüs'ten önceki döneme oranla, bu mekanlara gidenlerin sayısı da yüzde 58 azaldı.

Google’ın verilerinde otobüs, metro, tren ve tramvay duraklarında da yoğunluğun Türkiye özelinde azaldığı tespit edildi. Bu tarihler arasında Türkiye’deki yoğunluk ve hareketlilik yüzde 79 azaldı.

Koronavirüs ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, birçok iş yeri de evden çalışma modeline geçti. Google’ın verilerinde ofisten çalışanların oranında da yüzde 45’lik bir düşüş görüldüğü gözlendi.

Google’ın kullanıcı verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye’de evde kalanların oranı yüzde 17 arttı.