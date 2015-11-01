İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'dan ilk sonuçlar

TBMM'nin 26'ncı dönem milletvekillerinin belirleneceği 1 Kasım seçiminde oy verme işlemi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 32 şehirde 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma süresi saat 16.00'da batıdaki illerde ise saat 17.00'de sona erdi.

Sandıkların şu ana kadar yüzde 50'den fazlası açıldı. Açılan sandıklara göre bazı illerde sonuçlar şöyle:

İstanbul

Anadolu Ajansı: (Açılan sandık: % 58,7)

1. parti: %40,9

2. parti: %29,41

3. parti: %12,42

4. parti: %11,08

Cihan Haber Ajansı:

1. parti: %41,1

2. parti: %29,14

3. parti: %12,6

4. parti: %11,03

Ankara

Anadolu Ajansı:

AKP: %41,17

CHP: %29,47

MHP: %18,02

HDP: %5,23

Cihan Haber Ajansı:

AKP: %52.63

CHP: %19.16

MHP: % %10.76

HDP: % %11.08

Diyarbakır

Cihan (Açılan sandık yüzde 55,5)

HDP %79,53

AKP %13,94

CHP %1

MHP %0,93

Anadolu Ajansı (Açılan sandık yüzde 62,3)

HDP %77,3

AKP %14,8

CHP %1,31

MHP %1,24