İsrail'de sandıktan koalisyon çıktı

İsrail'de 5 milyon 881 bin 696 seçmen sandığa gitti. Seçim Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ve İzak Herzog-Tzipi Livni ikilisinin merkez-sol eğilimli "Siyonist Birlik" arasında zorlu çekişmeye sahne oldu.

Haaretz'in haberine göre ilk sonuçlar şöyle;

İsrail Knesset Meclisi’nde Netanyahu'nun partisi olan Likud 27, Herzog ve Livni'nin partisi olan Siyonist Birlik Partisi 26 koltuk kazandı.

Arapların kurduğu “Arab List” partisi, parlamentoda 12 koltuğu alarak seçimden üçüncü çıktı.

Merkez Seçim Komitesi'nden alınan verilere göre, ülkedeki yaklaşık 6 milyon kayıtlı seçmenin yüzde 67,38'i sandık başına gitti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim çıkış anketleri sonuçlarını Likud'un "galibiyeti" olarak değerlendirdi.



Netanyahu, seçim çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından Facebook hesabından yayımladığı mesajda, "galibiyetini" ilan ederek, "Tüm ihtimallere rağmen, Likud büyük bir zafer kazanmıştır" dedi.

'Koalisyon çıkacak'

İsrail'de tek başına iktidara gelebilmek için Knesset'teki (Meclis) 61 koltuğa sahip olmak gerekiyor. Ancak, sandık çıkış anketlerinin yansıttığı verilere göre, hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranını elde edemediği için, ülkeyi bir koalisyon hükümeti bekliyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in önümüzdeki günlerde, tüm partililere, hükümeti kurmak için çağrıda bulunması ve en çok oyu alan partinin liderine hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor. Hükümet kurmakla görevlendirilen parti başkanının 42 gün içerisinde koalisyon arayışını neticelendirmesi gerekiyor. Hükümet kurma görevinde başarısız olunması durumunda ise Rivlin, aynı görevi başka bir parti liderine verebilir. Bu adayın ise koalisyonu kurabilmek için 28 günü olacak.

İkinci aday da koalisyon hükümetini kuramazsa Knesset'teki 120 milletvekilinin 61'i bir araya gelerek, cumhurbaşkanından görevi üçüncü bir kişiye vermesini isteyebilir. Hükümet kurmakla görevlendirilen üçüncü parti liderinin çabaları da 14 gün içerisinde sonuçsuz kalırsa, meclis feshedilerek 90 gün içerisnde yeniden seçimlere gidilmesi öngörülüyor.