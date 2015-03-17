İsrail'de son yılların en çekişmeli seçimine katılım yüksek

İsrail'de halk, son yılların en çekişmeli geçmesi beklenen genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere katılım oranının yüksek olduğu belirtiliyor.

Amerikan Associated Press ajansının haberine göre, İsrail Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri kayıtlı seçmenlerin yüzde 26'dan fazlasının öğleden önce oy kullandığını açıkladı. Sabah TSİ 07:00'de açılan sandıklar, TSİ 22:00'de kapanacak. Bu dakikada sandık çıkış anketlerinin sonuçları duyurulacak.

İsrail kurulduğu 1948'den bu yana hep koalisyon hükümetleriyle yönetildi. Ancak bu kez koalisyon pazarlıkları normalden de uzun sürebilir.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hedefi, seçimlerin ardından dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmak. Netanyahu'nun partisi Likud, son kamuoyu yoklamalarına göre merkez sol ittifak Siyonist Birlik'in az farkla gerisine düşmüştü. Likud ile Siyonist Birlik'in oyların en fazla yüzde 25'ini almaları bekleniyor.

Likud seçimden birinci parti olarak çıkmasa da Netanyahu'nun yine de hükümeti kurabileceği belirtiliyor. Netanyahu seçim kampanyasında ulusal güvenliğe odaklandı. Özellikle İran'ın nükleer programıyla ilgili kaygılara değindi.

Siyonist Birlik'in ön plana çıkardığı konular ise ülkenin sosyal ve ekonomik sorunları oldu. Bu sorunların başında da artan geçim sıkıntısı geliyor. Birlik ayrıca Filistinlilerle ve uluslararası toplumla ilişkileri düzeltme sözü verdi. Bu noktada Kudüs'ün geleceği de partilerin seçim kampanyalarında öne çıkan konulardan biriydi.

Netanyahu; Siyonist Birliği, Filistinlilerle yapılacak görüşmelerde Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olduğu iddiasından vazgeçmeye niyetli olmakla suçladı.

İsrail başbakanı ayrıca seçildiği takdirde Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Filistinliler ise İsrail'in 1967 Savaşı'ndan bu yana işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün gelecekte kurulacak devletlerinin başkenti olmasını istiyor.

Son kamuoyu araştırmalarında önde görünen Siyonist Birlik, İşçi Partisi ile merkezdeki Hatnuah Partisi'nin ittifakı.

Hatnuah Partisi'nin liderliğini, Netanyahu'nun Aralık ayında görevden aldığı eski Adalet Bakanı Tzipi Livni yapıyor.

İttifakın seçim sonrası hükümeti kurmaya başarması halinde ilk iki yıl İşçi Partisi lideri Isaac Herzog, sonraki iki yıl ise Tzipi Livni İsrail Başbakanı olacak.