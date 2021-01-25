İşte İrfan Can için masadaki teklifler ve Başakşehir'in istedikleri

Galatasaray'ın günlerdir transferini bitirmek için uğraştığı İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'e bir yazı göndererek resmen Kahveci'ye talip oldu.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe arasında başlayan bu transfer düellosunda, takımların teklifleri ve Başakşehir'in istekleri...

DHA'nın haberine göre, Galatasaray'ın teklifi ile Başakşehir'in istekleri arasında uçurum var. Geçen günlerde görüşmek için Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümaşdağ'a giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz milli futbolcunun transferi için ilk görüşmeyi yapmıştı. O günden bu yana bazı teklifler ve istekler revize edildi.

Galatasaray'ın teklifleri

Galatasaray, İrfan Can için 4 milyon euro ve sonraki satıştan % 50 pay önerdi. Bunu riskli gören veya "ya satılmazsa" sorusunun cevabını arayan Başakşehir yönetimi hiç düşünmeden bu teklifi reddetti.



Galatasaray 3 gün sonra teklifi 5 milyon euro'ya çıkardı ve yine % 50 pay önerdi.

Başakşehir Yönetimi ise 3 seçenek sundu

Başakşehir'in İrfan Can için Galatasaray'a sunduğu seçenekler şu şekilde:

-10 milyon euro + Emre Kılınç



-12 milyon euro ve sonraki satıştan % 20 pay



-Takassız ve paysız net 14 milyon euro

Bu durum Galatasaray'ı çıkmaza sürüklerken Fenerbahçe de İrfan Can için devreye girdi. Sarı-lacivertli yönetimin Mesut Özil transferine rağmen İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den isteyip istemeyeceği ve Galatasaray'a oranla daha cazip teklifler sunup sunmayacağı önümüzdeki birkaç gün içinde belli olacak.



Öte yandan takım içinde de yetenekli oyuncunun ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken takım arkadaşları "İrfan bu sezonu burada tamamlar" yaklaşımında bulundular. (DHA)

TIKLAYIN - Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'ye talip oldu

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