Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yle ilgili açıklama

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’ye Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe de talip oldu. Başakşehir cephesinden konuyla ilgili açıklama yapan kulübün CEO'su Mustafa Eröğüt "Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz" dedi.

NTV'ye konuşan Eröğüt, “Fenerbahçe, Cuma günü İrfan Can Kahveci ile ilgilendiklerini ve görüşmek istediklerini tarafımıza iletti" diyen Eröğüt, "Biz de bunu başkanımız Göksel Gümüşdağ’a ilettik. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Galatasaray’a da İrfan Can için taleplerimizi ilettik, görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

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