Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'ye talip oldu

Galatasaray'ın günlerdir transferini bitirmek için uğraştığı İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Başakşehir'e dün bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirdiği ileri süldü.

Öte yandan TRT Spor da Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için Başakşehir’le resmi görüşmelere başladığını duyurdu.

Fenerbahçe, talip olduklarını bildirmişti

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmeleri devam ettiği İrfan Can Kahveci transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Milliyet'ten Celal Umut Eren'in kulis haberine göre, Mesut Özil'i kadrosuna katarak önemli bir transfere imza atan Fenerbahçe, dün Başakşehir kulübüne resmi bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirdi.

Sarı lacivertli yönetim transfer görüşmesi için bugün bir görüşme talep etti ve Başakşehir kulübü de bu görüşmeyi kabul etti. Taraftar bugün bir araya gelecek ve Fenerbahçe yönetimi milli yıldız için resmi teklifini sunacak.

Başakşehir'in 25 yaşındaki milli yıldız için 10 milyon euro + paydan %20 istediği öğrenildi.

Milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin transfer konusunda Galatasaray veya Fenerbahçe diye taraf seçmediğini, hangi takım olursa transfer olabileceğini yönetime iletti.