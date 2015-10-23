İşte iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ın Türkiye satış fiyatları

Teknoloji devi Apple'ın yeni telefonları iPhone 6S ve iPhone 6S Plus bugün Türkiye'de bu sabah saatlerinde satışa sunuldu. 16 GB'lık iPhone 6S 3099 liradan satışa sunulurken, 6S Plus da 3499 liradan satışa sunuldu

Kullanıcıların bir süredir Apple Store üzerinden ön sipariş verebildiği iPhone 6S ve iPhone 6S Plus Türkiye genelinde tüketicilerle buluştu.

iPhone 6S'in en önemli özelliği 3D touch

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus beklendiği gibi lansmanın sonunda ortaya çıktı. 4 farklı renkle kullanıcılara sunulacak olan yeni iPhone'lara 3D Touch (3 boyutlu dokunuş) isminde de yeni bir özellik geldi.

Bu özellik, sıkça yaptığınız eylemler için kısayol oluşturuyor ve ilk dokunuşla birlikte önizleme ve dokunmaya devam ettiğinizde sizi içeriğe yönlendiriyor. Aslında 3D Touch çoklu dokunmatik özelliğinin ileri bir boyutu.

Force Touch olarak da adlandırılan bu teknoloji ile siz ekrana uyguladığınız baskı düzeyinde ekranı kontrol edebiliyorsunuz.

Örneğin arkadaşınız size mesaj içerisinde bir link gönderdi. Bu linki açmak yerine önizlemesini görmek istiyorsanız ekrana daha fazla baskı uyguluyor, yani sert dokunuyorsunuz. Apple bu teknolojiye 'Peek' adını vermiş.

İşlemci ve kamera

A9X işlemci kullanan iPad Pro'dan farklı olarak A9 işlemciden güç alan iPhone 6S, iPhone 6'ya göre işlemci testlerinde yüzde 70 oranında daha hızlı olduğu görülmüş. TouchID sensörü iki kat daha hızlı çalışan iPhone 6S'te 12 megapiksel iSight dahili kamera bulunuyor.

4K video çekimi de yapabilen iPhone 6S daha iyi odaklama yapabildiği gibi ışığı da daha iyi yansıtıyor. Ön yüzünde 5 MP FaceTime HD kamera bulunan iPhone 6S'in flaşı da iPhone 6'lara göre daha iyi...