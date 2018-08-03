İşte İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı

T24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları da paylaştı.

400 maddenin yer aldığı icraat programında, İçişleri Bakanlığı kapsamında hayata geçirilecek projelere dair şu bilgiler yer aldı:

1 Tüm Ağrı, Iğdır, İran sınırının fiziki güvenlik ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanarak, 18 km. ilave duvar ve 40 km. sınır aydınlatmasının tamamlanması

2 Terörle mücadelede etkinliğin arttırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla yürütülen Güvenlik Yolları (Öncelikli Yollar) Projesi kapsamında tamamlanan yol uzunluğunun %10 artırılarak 2.526 km’ye çıkarılması

3 Dijital Dönüşüm Projeleri ile Bürokrasinin Azaltılması ve Hizmetlerin Performansa Dayalı Takip ve Denetiminin Sağlanması,

4 Ülkemizi ve gençliği tehdit eden uyuşturucuyla ve her türlü madde bağımlılığıyla mücadele edilmesi amacıyla, Narkotimlerin 31 ilimize daha kuruluşu yapılarak 81 ilimizde faaliyete geçirilmesi, UYUMA projesi ile ihbar imkânlarının arttırılması

5 32 ilimizde faaliyette olan 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin faal olduğu il sayısı %30 artırılarak 42’ye çıkarılması

6 Çanakkale Ayvacık afet konutlarının yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi

7 Düzensiz göç ile etkin mücadele ve etkili bir göç yönetimi için 4 yeni Geri Gönderme Merkezi ile 12.276 olan mevcut kapasitenin %30 artırılarak 15.926’ya çıkarılması ve 5 adet Geçici Barınma Merkezinde kalan yabancıların daha iyi koşullardaki merkezlere nakledilmesi

8 Etkili bir göç yönetimi için kayıtları güncellenmiş olan Suriyeli misafirlerimizin sayısının %23 artırılarak 1.733.242’den 2.133.242’e yükseltilmesi

9 Ülkemizde bulunan eğitimi ve mesleki niteliği yüksek yabancı yatırımcıların vatandaşlığa alınması

10 Mağdur ve mazlumlara insani yardımlarımızın artarak devam ettirilmesi

11 FETÖ/PDY ve PKK/PYD başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm terör örgütleri ile mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi

12 Şahsa karşı işlenen suçların %0.5 azaltılması, mala karşı işlenen suçların %1 azaltılması ve işlenen suçların aydınlatılması oranının %1 artırılması

13 Trafik güvenliğinde 2023 hedefleri doğrultusunda; farkındalığın artırılması ve alınan tedbirlerle yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %2 oranında azaltılması

14 Güvenlik birimlerimizin (EGM, JGK, SGK) personel kapasitesini artırmak amacıyla 7.000 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile beraber toplam 47.773 güvenlik personel alınması

15 EGM ve JGK’nın 5.320 olan zırhlı araç sayısının %9 arttırılarak 5.779’a çıkarılması

16 Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyon sayısının %5 artırılarak devam ettirilmesi

17 Çanakkale Deniz Polis Eğitim Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi ile deniz polislerimizin kapasitesinin artırılması ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından icra edilecek deniz güvenliği görevlerinin eğitimli ve özel teçhizatlara sahip birimlerce icra edilmesi

18 Gönüllü vatandaşlarımızın afet yönetim sistemine katılmaları, acil durum toplanma alanlarının halkın erişimine açılması ve yeni lojistik destek depoları kurulması ile afetlere müdahale kapasitemizin arttırılması

19 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

20 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması