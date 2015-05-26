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Spor

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kura çekimine 3. torbadan katılacak

26 Mayıs 2015 13:05

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin İstanbul Başakşehir ile deplasmanda 2-2 berabere kalmasının ardından bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ila neden Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu da belli oldu.

Şampiyonlar Ligi mücadelesine grup aşamasından başlayacak olan Galatasaray, 50,020 puana sahip olduğu için geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe ise Devler Ligi için 3. ön eleme ve play-off turunda boy gösterecek. Ancak sarı-lacivertliler, kura çekiminde seri başı olamayacak.

 

Cimbom'a zorlu rakipler

 

Türkiye Ligi Şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak Galatasaray, 4. torbanın en yüksek puanlı takımı İtalya Ligi ikincisi Roma’nın 43.602 puanda kalmasıyla üçüncü torbada yer alacak.

Yeni statüye göre, ilk torbada Avrupa sıralamasına göre ilk 8 ülkenin takımı yer alacak. Buna göre; Barcelona, Chelsea, Bayaern Münih, Juventus, Benfica, Paris Saint Germain, Zenit ve PSV, seribaşı gibi ilk torbada olacak. 2. torbada ise Real Madrid, Atletico Madrid, Porto, Arsenal, Manchester City ve ön elemeyi geçerlerse Mancheshter United, Valencia ile Bayer Leverkusen bulunacak.

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