Galatasaray'ın şampiyonluğuna Twitter'da kim, ne diyor?

Ligin bitimine bir hafta kala, takipçisi Fenerbahçe’nin İstanbul Başakşehir’le 2-2 berabere kalmasının ardından aradaki puan farkı 5′e yükselen Galatasaray, 20′nci şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Sarı kırmızılılar böylece, 4′üncü yıldızı takan ilk ekip oldu.

Cimbom’un elde ettiği şampiyonluk, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılabilme hakkını da getirdi. Galatasaray'ın şampiyonluğun

Galatasaray taraftarlarını Türkiye'nin dört bir tarafında sokağa döken şampiyonluk, Twitter'da #ŞampiyonGalatasaray başlığıyla açılan etiket ile en çok konuşulan konular arasına girdi.

nediyor.com'da derlenen tweetler ve #ŞampiyonGalatasaray etiketi altında yapılan paylaşımlar şöyle:

#ŞampiyonGalatasaray Tweetleri