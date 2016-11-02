İşte 'FETÖ' sanığı savcının Cumhuriyet'çilere 5 gün avukat yasağı koyan yazısı

Cumhuriyet yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK adına suç işledikleri" iddiasıyla başlatılan soruşturmayı yürüten, aynı zamanda kendisi de 'Selam Tevhid'de kumpas' davasında 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla yargılanan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, gözaltına alınanlar hakkında beş gün boyunca avukat yasağı da koyan isim.

Cumhuriyet gazetesi avukatları, gözaltında tutulan yazar ve yöneticiler için getirilen 5 günlük avukat kısıtlılığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dün itiraz etmişti.

Dün gözaltına alınan yazar ve yöneticilerle ilgili savcılıkça verilen talimatta, “Gözaltına alınanların 668 sayılı KHK'nin 3 maddesi uyarınca müdafileri ile görüşme hakkının gözaltına alındıkları tarihten itibaren 5 gün süre ile kısıtlanmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı. Avukatlar, 5 günlük avukat kısıtlılığının Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı KHK'nin 3. maddesinde yer alan “avukatla görüşme süresi ve kararının hâkim kararı ile 24 saat kısıtlanacağı” şeklinde değiştirildiğini belirterek, kısıtlılığın kaldırılmasını talep etmişti.

Savcı Murat İnam'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderdiği yazı şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılmakta olan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin 668 sayılı KHK 3/m maddesi uyarınca müdafiileri ile görüşme hakkının gözaltına alındıkları tarihten itibaren 5 gün süre ile kısıtlanmasına, bu sürede şüpheli olarak ifadelerinin alınmaması karar verilmiştir."

'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla yargılanıyor

"FETÖ’nün Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu" iddiasına yönelik suçlamalarla ilgili açılan davada, tamamı savcı ve hâkimlerden oluşan 54 kişi arasında Savcı Murat İnam da bulunuyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 3 bin 153 sayfalık iddianamede, birinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu, 997 müşteki var.

13 isim gözaltında

Cumhuriyet'e yönelik soruşturma kapsamında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, gazetenin yazarlarından Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel ve Güray Öz ile çizer Musa Kart, Cumhuriyet Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku, Önder Çelik, Bülent Yener, Eser Sevinç gözaltına alındı. Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Nebil Özgentürk hakkında gözaltı kararı var. Bu kişiler yurt dışında olduğu için haklarında yakalama kararı çıkarılacağı belirtiliyor. Hükümet adında konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Numan Kurtulmuş, Ağustos ayında "tüzel kişiye" açılmış bir soruşturma olduğunu görüşünü savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilenler, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla suçlanıyor.