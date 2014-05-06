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Yaşam

İşte en mutlu ve en mutsuz olduğumuz zamanlar

İngiltere’de bir yardım derneği çalışan insanların hafta boyunca en mutlu ve en mutsuz olduğu dakikaları hesapladı

06 Mayıs 2014 20:51

İngiltere’de “Citizens Advice” adlı yardım derneğinin gerçekleştirdiği bir araştırma çalışan insanların hafta boyunca en mutlu ve en mutsuz olduğu anları dakikasına kadar hesapladı.

Araştırma sonucunda çalışanlar için haftanın “en depresif” anının pazartesi günü saat 13.42 olduğu tespit edilirken, en mutlu anın ise cuma akşamı 18.08 olduğu açıklandı.

Birce Bora'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, uzmanlar, sonuçlara ulaşmak için hafta boyunca “iş ve vatandaşlık hakları” ile ilgili sitelerin aldığı trafiği ölçtü. 

Citizens Advice yöneticisi Gillian Guy konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Aslında bunlar anlaşılır sonuçlar. Elde ettiğimiz verilere göre insanların iş yeri ile ilgili hissettikleri memnuniyetsizlik ve stres pazar günü artmaya başlıyor ve pazartesi öğle saatlerinde birkaç gün aradan sonra iş ortamına dönmenin sıkıntısıyla da birleşerek doruğa ulaşıyor” dedi.

 

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