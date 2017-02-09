İşte en iyi seksi yaptığınız yaş

Online platform Happify tarafından yapılan araştırma, “İnsanlar, hayatlarının en iyi seksini hangi yaşta yapar?” sorusuna yanıt aradı. Araştırma sonuçlarına göre, 50’li ve 60’lı yaşlardaki tecrübeli insanlardan elde edilen veriler değerlendirildiğinde, insanın hayattaki en iyi seksini 40’lı yaşlarında yapıyor. Ancak en çok ön plana çıkan yaş 46 olarak belirlendi.

Araştırmada ayrıca en mutlu çiftlerin, haftada ortalama 1 kez seks yapanlar olduğu belirlendi. Seks yapan orta yaşlı çiftlerin, seks yapmayanlara kıyasla daha mutlu oldukları sonucuna da ulaşıldı.

Men’s Helath Türkiye’de yer alan habere göre, araştırmaya katılanların yarısı, seks açısından en iyi dönemlerini de şimdiki partnerleri ile tecrübe ettiklerini söyledi. Bu sonuca yanıtı veren kişilerin yaşlarının bir etkisi olmadı.