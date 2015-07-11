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Yaşam

İşte en çok sildirilen 10 dövme

İngilete'de dövmeli kişi sayısı, son beş yıl içerisinde yüzde 5 oranında arttığını belirtti

11 Temmuz 2015 21:47

İngiltere'de Premier Laser Kliniği, son beş yılın en çok sildirilen 10 dövme modelini araştırdı.

Dövmesini sildiren ve değiştiren ünlülerden örnekler yer alan listede David Beckham, Rihanna, Britney Spears, Adam Levine, Johnny Depp gibi dünyaca ünlü birçok isimden örnekler verildi.

Milliyet 'te yer alan habere göre, Premier Laser Kliniği özellikle sevgili, eş isimleri yazdırırken dikkatli düşünülmesi gerektiğini vurgulayıp İngiltere’de yaklaşık nüfusun yüzde 20’sinin dövmesi olduğunu ve bu sayının son beş yıl içerisinde yüzde 5 oranında arttığını belirtti. 

 

En çok sildirilen 10 dövme 

 

 

1. Esli sevgilin adı
2. Yunus
3. Yanlış yazılan yabancı alıntılar
4. Dikenli tel
5. Yıldız
6. Kelebek
7. Çin sembolleri
8. Kelt sembolleri
9. Burç işaretleri
10. Peri

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