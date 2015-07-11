İşte en çok sildirilen 10 dövme

İngiltere'de Premier Laser Kliniği, son beş yılın en çok sildirilen 10 dövme modelini araştırdı.

Dövmesini sildiren ve değiştiren ünlülerden örnekler yer alan listede David Beckham, Rihanna, Britney Spears, Adam Levine, Johnny Depp gibi dünyaca ünlü birçok isimden örnekler verildi.

Milliyet 'te yer alan habere göre, Premier Laser Kliniği özellikle sevgili, eş isimleri yazdırırken dikkatli düşünülmesi gerektiğini vurgulayıp İngiltere’de yaklaşık nüfusun yüzde 20’sinin dövmesi olduğunu ve bu sayının son beş yıl içerisinde yüzde 5 oranında arttığını belirtti.

En çok sildirilen 10 dövme

1. Esli sevgilin adı

2. Yunus

3. Yanlış yazılan yabancı alıntılar

4. Dikenli tel

5. Yıldız

6. Kelebek

7. Çin sembolleri

8. Kelt sembolleri

9. Burç işaretleri

10. Peri