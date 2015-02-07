İşte dünyanın en pahalı sanat eseri

Fransız ressam Gauguin'in Tahitili iki kızı resmettiği tablosu 300 milyon dolara satılarak 'en pahalı sanat eseri' rekorunu kırdı.

Fransız ressam Paul'in Tahitili iki kızı resmettiği 1892 tarihli tablosu, 300 milyon dolara (yaklaşık 741 milyon TL) satılarak 'en pahalı sanat eseri' rekorunu ele geçirdi. Basel'deki Kunstmuseum'da sergilenen tablo, İsviçreli koleksiyoner Rudolf Staechelin'a aitti. 'Nafea Faa Ipoipo' (Ne Zaman Evleneceksin) adlı eserin Katar'da bir müzeye satıldığı iddia edildi.

New York Times'a konuşan Staechelin, alıcının kimliğini açıklamayacağını söylerken, satışın nereden gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor.

En pahalı sanat eseri rekoru 259 milyon dolarla (yaklaşık 640 milyon TL) Fransız Ressam Paul Cezanne'ın 'İskambil Oynayanlar' tablosundaydı.