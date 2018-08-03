İşte Dışişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları da paylaştı.

400 maddenin yer aldığı icraat programında, Dışişleri Bakanlığı kapsamında hayata geçirilecek projelere dair şu bilgiler yer aldı:

1 PKK/PYD/YPG’nin ve FETÖ’nün yurtdışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi için Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve ABD nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulması

2 FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının çökertilmesi için oluşturulan kurumlar arası 'Görev Gücü' çerçevesinde, 240 misyonda gerçekleştirilecek bilgilendirme, haritalandırma ve adlisüreçlere ivme kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin bir rapor haline getirilmesi

3 Münbiç Yol Haritası’nın hayata geçirilme sürecinin tamamlanması

4 Suriye'de siyasi çözüm çabalarının yoğunlaştırılarak ülkemizde bulunan 3,5 milyondan fazla Suriyelinin Münbiç, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılması

5 Türkiye-­‐Irak ilişkilerinin geliştirmesine yönelik bir hudut kapısının açılması ve iki havaalanı projesinin Türk firmalarınca üstlenilmesi için girişimlerin tamamlanması

6 Filistin’le ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı, BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel Kurulu’nda alınan kararların hayata geçirilmesi yönünde tüm BM Genel Kurul üyeleri nezdinde girişimlerde bulunulması

7 ABD ve NATO ile stratejik ilişkilerimizin ülkemizin siyasi, güvenlik ve ekonomik menfaatleri temelinde geliştirilmesine yönelik oluşturulan gündem maddelerinin tamamlanması

8 Milli davamız Kıbrıs'ta bugüne kadarki çabaların Rum tarafının tutumu yüzünden sonuçsuz kalması ışığında farklı bir süreç için çalışılması, BM Genel Sekreteri’nin Ada’daki gerçekler hakkında bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi çalışmalarının devam ettirilmesi

9 Kamu diplomasisi ve sosyal medya faaliyetleri yoluyla tanıtılmak üzere Dünyanın en büyük beşinci diplomatik ağıyla yürüttüğümüz Girişimci ve İnsani Dış Politikamıza yönelik bir plan hazırlanarak uygulamaya konulması

10 Ülkemizin Arabuluculuk alanındaki öncü rolünün güçlendirilmesine yönelik BM ve AGİT (Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı) Arabuluculuk Dostlar Grubu eşbaşkanlığımız ve İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) Zirve dönem başkanlığımız çerçevesinde bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi

11 AB, Rusya Federasyonu ve Moldova ile vize muafiyeti sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi

12 Yurtdışındaki vatandaşlarımızın dövizle askerlik işlemlerinin muhabir bankaya gerek kalmaksızın dış temsilciliklerimizde yapılabilmesine imkân sağlanması, konsolosluk harçlarının dış temsilciliklerimizde POS cihazı aracılığıyla banka/kredi kullanılarak tahsiline imkan verilmesi

13 2019 ve sonrası için Avrupa Birliğince tahsis edilen Katılım Öncesi AB kaynaklarının daha etkin kullanma ve kullandırılması için bir yapılabilirlik çalışmasının başlatılması

14 AB fonları kapsamında sınır ötesi işbirliği programları için toplam € 33,5 milyon değerinde 58 projenin uygulanmasına başlanması ve Sivil Toplum Alt Sektörü kapsamında yaklaşık € 18 milyon değerinde 100 projeye destek verilmesi.

15 Erasmus+ Programı kapsamında ilave € 103 milyon değerinde hibe tahsis edilmesi, 52 bin vatandaşımızın eğitim ve gençlik alanlarındaki projelere katılma imkanı sağlanarak program kapsamındaki tahsisatın € 497 milyon’a, katılma imkanı sağlanan kişi sayısının ise 272 bine çıkarılması

16 Enerji yönetim sistemi alanında akreditasyonun başlatılması

17 Uluslararası örgütler ve süreçlerdeki etkinliğimizin pekiştirilmesi ile dönem başkanlıklarımızın etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması

18 Afrika kıtasıyla ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik üst düzey ziyaretler, Afrika Çalıştayı, Somali-­‐Somaliland Arabuluculuk müzakereleri ve G5 Sahel Ortak Gücü’ne $5 milyon taahhüdümüzü içeren gündemin tamamlanması

19 Strazburg Başkonsolosluğumuz ve Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğimiz ile Bağdat Büyükelçiliğimizin yeni binaları inşaatının tamamlanması

20 Krakow, Galiçya, Bratislava, Malta ve Bakü'deki Türk şehitlikleri projelerine başlanması ve Katar, Kazakistan, Meksika, Güney Kore ve İspanya'da Kültür Merkezlerinin açılması

21 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması 22 2019 -­‐ 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması