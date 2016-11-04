İşte Demirtaş'ın ifadesi: Beni ancak halkım sorgulayabilir

HDP'li vekillere düzenlenen gece yarısı operasyonunda gözaltına alınan Selahattin Demirtaş, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Demirtaş, savcıya verdiği ilk ifadesinde "Siyasi faaliyetlerim nedeniyle ancak beni seçen halkım ve seçmenlerin siyaseten sorgulayabilir" dedi. Gözaltına alınan HDP milletvekilleri daha önceden hazırlanan ortak ifadelerini okudular.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Demirtaş'ın ifadesi şöyle:

“İddia olunan suçlara ilişkin sorulacak sorulara cevap vermek istemiyorum. Bizler seçilmiş halk temsilcileriyiz. Şahsımızı değil bizi seçen seçmen kitlelerini temsil ederiz. Şu anda da yasamanın parlamentonun dokunulmazlığa sahip bir üyesiyim. Milletvekili sıfatıyla karşınızdayım. Benim temsil ettiğim bu kimliğe ve halkın iradesine saygısızlık yapılmasına izin vermem mümkün değildir. Ben adil ve tarafsız bir yargı huzurunda hesap vermekten asla çekinmiyorum. Veremeceyeğim hiçbir hesabım da yoktur. Ülkemizde yargının saygınlığı ayaklar altında iken düğmesiz olan cübbelerini iliklemeye çalışan böylesi bir yargılamanın öznesi olmayı da asla kabul etmeyeceğim. Sizin şahsınıza ve kişiliğinize yönelik hiçbir tereddütüm ve saygısızlığım yoktur. Ancak şaibelerle dolu bir siyasi geçmişe sahip olan Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargı tiyatrosuna figüran olmayı kabul etmiyorum. Soracağınız hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Yapacağınız hiçbir yargılama faaliyetinin adil olacağına inancım yoktur. Benim buraya getirilmem bile hukuk dışıdır. Siyasetçilerin siyaset arenasındaki muhatapları yine siyasetçilerdir. Yargı mensupları değildir. Bu anlamda sizler evrensel ve demokratik hukuk ilkelerine ve Türkiye’nin imzalamış olduğu aynı zamanda bir Anayasa hükmü de olan uluslararası anlaşmalara bağlı olması gereken yargı mensupları olarak siyasi oyunların ve tezgahların parçası olmayı reddetmelisiniz. Sizden hiçbir talebim ve beklentim yoktur. Siyasi faaliyetlerim nedeniyle ancak beni seçen halkım ve seçmenlerin siyaseten sorgulayabilir.”

Ne olmuştu?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım gece yarısı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sabah saatlerinde HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kaldığı otelde gözaltına alındı. Savcılık, Demirtaş'ı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Öte yandan Yüksekdağ ve Süreyya Önder adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, HDP'li milletvekili hakkında gözaltı kararlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in yurt dışında olması dolayısıyla gözaltına alınamadığını bildirdi.

Nihat Akdoğan ile ilgili yakalama kararı verildi.

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Gözaltına alınan milletvekilleri kimdir?

Demirtaş'tan gözaltındayken açıklama

Gözaltına alınan Demirtaş, avukatı Mehmet Emin Aktar görüştü.

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'nin haberine göre Aktar, Demirtaş’ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de tutulduğunu söyledi ve ilk mesajının “Sağlım yerinde. Moralim yerinde. Halkımızı selamlıyorum" olduğunu söyledi.

Nereye götürlecekler?

HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım Diyarbakır’a götürülecek.

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Şırnak milletvekilleri Ferhat Encü ve Leyla Birlik için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkari milletvekilleri Selma Irmak ve Abdullah Zeydan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Bingöl’e götürülecek.

İfadeye gitmeyeceklerini açıklamışlardı

Gözaltına alınan Demirtaş ve Yüksekdağ ile HDP'li milletvekilleri TBMM'de kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ardından haklarında açılan soruşturmalarda ifade vermeye gitmeyeceklerini açıklamışlardı.

AA: İfadeye gitmedikleri için!

Anadolu Ajansı'nın gözaltılarla ilgili geçtiği habere göre, soruşturma, Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülüyor. Ajansta yer alan haberde, "HDP'lilerin ifade vermeye gitmedikleri için gözaltına alındıkları" ifadesi yer alıyor.

İçişleri: 11 milletvekili gözaltında

İçişleri Bakanlığı, operasyona dair bir açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:

"Yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP'li Milletvekillerinden Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Selahattin Demirtaş, İdris Baluken, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Gülser Yıldırım ve Nursel Aydoğan gözaltına alındı."

İçişleri Bakanlığı'ndan, hakkında yakalama kararı bulunan HDP milletvekilleri Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk’ün yurt dışında olduğunun tespit edildiği, gözaltı kararları olan İmam Taşçıer ve Nihat Akdoğan ile ilgili süreç devam ettiği bildirildi.

Yüksekdağ'ın kapısı kırıldı

Yüksekdağ'ın Ankara'daki evine saat 01.00'de polislerce baskın düzenlendi. Yüksekdağ'ın danışmanı Sıtkı Güngör, polislerin kapıyı kırarak içeri girdikten sonra Yüksekdağ'ı gözaltına aldığını söyledi.

Demirtaş'ın evine baskın

Polisler, Demirtaş'ın evine saat 00.30'da operasyon düzenledi. Demirtaş, Twitter'dan paylaştığı bir mesaj ile "Diyarbakırda evimde zorla gözaltına alınma kararı ile emniyet yetkilileri kapımdalar" dedi. Demirtaş, ilerleyen dakikalarda TEM ekiplerince gözaltına alındı.

HDP Genel Merkezi'ne baskın

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken gözaltına alındı. Gözaltı için Ankara'daki HDP genel merkezine gelen polis ekipleriyle partililer arasında arbede yaşandı.

Baluken: Çek o elleri!

Gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili, polis aracına binerken kafasına bastırmaya çalışan memura "Çek o ellerini, Ben yüzbinlerce oyun temsilcisiyim, kafama öyle bastıramazsın" diyerek tepki gösterdi.

HDP'den basın açıklaması:

Değerli Basın Emekçileri,



Bugün (4 Kasım Cuma) saat 10:00'da genel merkezimizde, MYK üyelerimiz ve milletvekillerimizin katılacağı basın açıklaması yapılacaktır.



İyi çalışmalar dileriz,



Halkların Demokratik Partisi

Basın Bürosu

