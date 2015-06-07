İşte dakika dakika Türkiye'nin seçimi

TBMM'nin 25. dönem milletvekillerini belirleyecek 7 Haziran seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. Seçmenler, saat 08:00-17:00 saatleri arasında oy kullandı. Seçmenler 170 bin 240 sandıkta oy kullandı, sayım işlemine geçildi.

İşte dakika dakika seçim bölgelerinden gelen haberler:

19:05 İzmir'de bir İlkokulda AKP sandık başkanı sandığı kendi aracıyla götürmeye kalktı. (Toplumsol)

19:03 Adana Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda sandık başkanıyla polis görevlileri sayımı biten oyları kendi arabalarıyla götürmeye kalkınca okul bahçesinde bekleyen HDP'li ve CHP'liler müdahale etti. Partililer arabalarıyla sandık başkanı ve polisin önüne geçerek oy kaçırılmasını engellediler.

19:00 İşte seçimlerden gelen ilk sonuçlar

18:57 İsveçli gözlemci: Açıkça hile yapılıyor

Gözlem için Türkiye’ye gelen Stockholm Belediyesi’nin konut ve demokrasiden sorumlu Belediye Başkanı Ann-Margarethe Livh, seçimlerde “açıkça hile yapıldığını” kaydetti. Livh, İsveçli iki seçim gözlemcisinin Bingöl’de “otomatik silahlı askerler tarafından” ölümle tehdit edildiğini belirtti.

18:21 Beşiktaş'ta bir okulda HDP'nin oyları, Haklar ve Özgürlük Partisi'ne yazıldı, gerginlik çıktı.

18:07 Sandıkların yüzde 9.6'sı açıldı.

17:48 Yurt dışı oyların sayıldığı ATO'da arbede çıktı. Çevik kuvvet müdahale ediyor.

17:45 Cihan Haber Ajansı'nın sitesi çöktü: 'Saldırı altındayız'

17:19 Eskişehir Esentepe'deki Ziya Gökalp İlköğretim Okulu'ndan 2 sandığın çalındığı iddia edildi.

17:00 Oy kullanma işlemi sona erdi. 170 bin 240 sandıkta oy kullandı. Sayıma geçildi.

16:46 Sandıkların kapanmasına dakikalar kala oy kullanma işlemi devam ediyor.

15.50 Ankara Batıkent Afşinbey İ.Ö.O.'da AKP'nin okul sorumlusu Cengiz Akman oy kullanım sırasında fotoğraf çekerken yakalandı. CHP'li avukatların şikayeti sonucu AKP'li Akman gözaltına alınarak Batıkent Karakolu'na gönderildi.

15:40 Diyarnakır'daki saldırıda yaralananlar yakınlarını yardımıyla oy kullanmaya geldi.

15.10 Mersin’de Tevfik Sırrı Gür Lisesibaşka sandıktaki oyunu 1001 nolu sandıkta kullanan kişinin oyu iptal edildi.

(sendika.org)



15.04 Sarıyer R. Güney Kıldıran Ortaokulu’nda gözlemci olarak bulunan Av. Kemal Aytaç ve Av. Gül Aytaç, okul görevlisi olduğunu söyleyerek AKP kartını gösteren kişi tarafından saldırıya uğradı. (sendika.org)

15.01 Bitlis Mutki’de korucular, jandarma ve AKP’liler HDP’lilere saldırdı. Mermernt köyündeki oy kullanma işlemleri HDP müşahitleri olmadan devam ediyor.

14.40 Oy kullanılan bazı okulların bahçelerinde plakasız araçlar görüldü. Sosyal medyada fotoğraflar yer almaya başladı.

14.37 Diyarbakır Bismil Fatih Anadolu Lisesi bahçesinde plakasız zırhlı araç bekliyor. (sendika.org)

14.35 Ankara Dikmen Sokullu Mehmet Paşa İ.Ö.O'da bir polis memuru 3. kez oy kullanmaya çalışırken yakalandı. (NaberMedyaTV)

14.32 Mardin'de AKP'liler ve polis HDP'li müşahitleri sınıftan çıkarmak istiyor. (sendika.org)

14.25 Bursa Atatürk Anadolu Lisesi'nde 1240 nolu sandıkta mükerrer oy kullanıldığı tutanakla kayıt altına alındı.(NaberMedyaTV)

14.23 Trabzon Akçaabat Yaylacık Orta Okulu'nda Akçaabat Ülkü Ocakları üyeleri HDP müşahitlerine saldırdı. (İleri Haber)

14.15 Antep’te AKP adına ‘sahte oy’ kullanan 6 kişi müşahitler tarafindan engellendi, arbede çıktı. (NaberMedya TV)

14.13 Esenyurt'ta sandık başkanı hazır basılmış AKP zarflarını sandığa atarken yakalandı. (NaberMedya TV)

14.11 Bingöl'de Kültür Mahallesi'nde AKP'lilerin para karşılığı oy istediği tespit edildi. Müşahitler duruma müdahale etti, gerginlik yaşandı. Usulsüzlük tutanak altına alındı. AKP'lileri yakalayan gençler polis çağırdı. Para teklif edenler ile 3 kadın gözaltına alındı. (sendika.org)

14.07 Iğdır'da 350 oyun olduğu sandık, pusulalarda mühür olmadığı gerekçesiyle iptal edildi (İHD)

14.00 Erzurumda 10 adet zarfı sandık başkanına vermeye çalışan bir şahıs yakalandı. Hakkında işlem yapılıyor,tutanak tutuldu. (via @ToplumsolDergi)

13.55 İzmir Vali Kutlu Aktaş İ.Ö.O'da 1127 numaralı sandıkta, kurulun dikkatsizliği sonucu 1 kişi 4 oy kullandı. (dokuz8haber)



13.54 İstanbul Beykoz Çubuklu Atatürk İlköğretim Okulu 1131 nolu sandıkta başkası yerine oy kullanıldı, sayım sonu zarf ile liste karşılaştırılacak. (sendika.org)

13.52 Mardin’de AKP’li müşahitler polis eşliğinde HDP’li müşahitleri sandıkların bulunduğu sınıftan çıkarmak istedi. (sendika.org)

13.50 Çanakkale Anadolu Lisesi’nde bir sandık başkanı engelli diye bir kişiye sandığın dışında oy kullandırdı. (sendika.org)

13.46 Sarıyer, Maltepe ve Bağcılar'da okulların içindeki plakasız araç sahipleri polis çıktı. (yarın haber)

13.45 Bursa Atatürk Anadolu Lisesi 1240 sandıkta mükerrer oy kullanıldığı tutanakla kayıt altına alındı. (ETHA)

13.39 Ankara Şereflikoçhisar’da, zihinsel engelli yurttaşa yanında AKP’lilerle oy kullandırıldı. Avukatlar müdahale etti. Oy geçersiz sayıldı, tutanak tutuldu. (sendika.org)

13.30 İzmir KSK Cemil Akyüz okulunda AKP mühürü basılı oy pusulaları taşıyan kişiler yakalandı. AKP’liler gözaltına alındı. (via @aliack)

13.26 İstanbul Gültepe Harmantepe İlkokulu’nda bir AKP milletvekili adayı okulu dolaşarak AKP propagandası yaparken kovuldu. (sendika.org)

13.22 Ankara Akyurt’ta okulları gezen bir heyetin “17’den önce tüm seçmenler oy kullanırsa sayım başlasın” dediği iddia edildi. (sendika.org)

13.21 Samsun Reşadiye Mahallesi Sadrettin Konevi Sokak’ta 2286 nolu sandık başkanı açıktan AKP’ye oy istiyor, oy kullananlardan zarfı açık atmalarını istiyor. (sendika.org)

13.20 Bayrampaşa Osmangazi İlkokulu'nda belinde silah olan AKP'li sandık kurulu üyesi gözaltına alındı. (via @GaziMahallesi)

13.10 Urfa Ceylanpınar Aşağı Durmuş’ta pusulası üzerinden yurttaşları AKP’ye oy vermeye yönlendirenlere HDP’liler müdahale etti, AKP’liler HDP’lilere saldırdı. HDP İlçe Eş Başkanı M. Ali Asan darp edildi. (sendika.org)

13.09 Edirne Karaağaç İlköğretim Okulu’nda faşistler Halkevci müşahitleri tehdit etti, 1 HDP’liye saldırdı. (sendika.org)

13.08 Başakşehir Boğazköy İlkokulu 2119 nolu sandık başkanı, polis zoruyla oy ve ötesi gönüllüsünü dışarı attı, avukat bekleniyor. (via @manics_Soz)

13.07 İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Erhan Gedikbaşı Lisesi’nde zarflarda mühür eksikliği tespit edildi. (İleri)

13.06 AKP Malatya Milletvekilli ve Milletvekili Adayı Mustafa Şahin sandık görevlilerini tartaklamaya kalktı. Araya güvenlik görevlileri girdi. Sabah saatlerinde 1247 nolu sandıkta AKP’den hem asil hem de yedek listede olan isimlerin gelmemesi nedeniyle, dışarından birisinin sandıkta görevlendirilmesi istendi. Sandık görevlisi ise, mevcutta 4 kişinin olduğundan dolayı buna ihtiyaç olmadığını ve görevlendirilmek istenen kişinin yedek listede isminin yer almadığını savundu. Bunun üzerine Şahin ile sandık görevlisi arasında tartışma yaşandı. (Cumhuriyet)

13.01 Esenyurt Kıraç’ta elektrikler yarım saatten uzun süredir kesik. TEDAŞ şikayetlere ' Beklemeniz gerekiyor' yanıtını verirken Evrensel'e konuşan Kıraç sakinleri kesintilerin akşam da devam etmesinden endişe duyduklarını söyledi.

12.58 Konya'da yaşı tutmamasına ve kimlik numarası olmamasına rağmen oy kullananlar yakalandı. (ilerihaber)

12.53 ANF’nin haberine göre Diyarbakır’da Bağlar İlçe Seçim Kurulu’nda çuvallara mühürlü zarf dolduran 1 kişi yakalandı.

12.53 Gaziantep Güneş Gazetesi’nin haberine göre, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir grup MHP’li, AKP’lilerin oy çaldığını iddia ederek duruma müdahale etti. Çıkan gerginlik üzerine polis MHP’lilere biber gazı sıktı. Olay yerine gelen MHP Gaziantep Milletvekili Adayı Ümit Özdağ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve CHP Gaziantep Milletvekili Adayı Mehmet Şeker olayla ilgili yetkililerden bilgi aldılar. (sendika.org)

12.50 İleri Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Maltepe Fındıklı İlköğretim Okulu’nda seçim listelerinde hile yapıldığı ortaya çıktı. Oylarını kullanmak için okuldaki sandık başlarına giden yurttaşlardan bazıları, seçmen listelerinden isimlerinin çıkarıldığını, kendi ikametgahlarında ise başkalarının yazıldığını fark etti. Yurttaşlar durumu dilekçe yazarak İlçe Seçim Kurulu’na bildirdi.

12.49 İstanbul GOP Gazikent İlköğretim Okulu’nda 3316 numaralı sandıkta evet mührü çalındı (Nabermedya)

12.48 Şanlıurfa'da Taşhan, Şekerli ve Yüceler köylerinde AKP'liler, açık oy kullanma dayatmasında bulundu. (ETHA)

12.44 Bursa Ulus’ta FSM İlköğretim Okulu’nda sandık başkanı mühür ve oy pusulasını dışarıya çıkarmaya çalıştı, müşahitler engelledi. (sendika.org)

12.42 Kocaeli Şükrü Aracı İlköğretim Okulu’nda 1198 sandık başkanı yaşlı bir kişiyle birlikte oy kabinine girdi. (ETHA)

12.39 İstanbul Sarıyer’de sandık sorumlusunun gelmemesi üzerine görevlendirilen yedek üye fazla oy kullandı. (soL)

12.38 Halkalı TOKİ Okulu’nda 142 fotokopisi ile oy kullanmaya çalışan polis engellendi. Belge aslının olmadığını iddia etti. (Sendika.org)

12.35 Eskişehir Şehit Teğmen Subutay Ortaokulu’nda HDP müşahitleri salona alınmayınca güvenlik şube amiri polislerle geldi. (Sendika.org)

12.32 Ankara Keçiören Fevziatlıoğlu İlköğretim Okulu’nda kabinde foto çeken birinin oyu sandığa attırılmadı, tutanak tutularak geçersiz sayıldı. (Sendika.org)

12.31 Maltepe İHL’de AKP sandık kurul üyesi, 2 kez oy kullanırken yakalandı. (Sendika.org)

12.24 Ceylanpınar Muratlı köyünde AKP’liler HDP müşahitlerine saldırıp dışarıya çıkardı.

12.20 Gemlik'te mükerrer oy kullanan AKP'li Belediye meclis üyesinin oğlu tutanakla tespit edildi.(ilerihaber)

12.19 İstanbul Hüseyin Avni Kurşun Okulu’nda başka sandıkta görevli bir kişi kendi sandığında oy kullandı. Bir oy yakılacak. (sendika.org)

12.17 Diyarbakır Bismil’deki Ziya Gökalp Okulu önünde plakasız akrep tipi zırhlı araç bulunduruluyor. (sendika.org)

12.15 Muş Hasköy’de blok oy kullanan AKP Adayı Abdulselam Er’in akrabaları ve korucular duruma müdahale eden HDP’li aday ve yöneticilere saldırdı. (sendika.org)

12.14 İstanbul Fındıklı İlköğretim Okulu 2281 nolu sandıkta oy kullanan C.Ç., Kadıköy’de sandık görevlisi, 2 kez oy kullandı.

12.14 Samsun Kazım Orbay İlköğretim Okulu 1114 nolu sandıkta 3 kişinin yerine imza atıldığı tespit edildi.

12.13 Ankara Üniversitesi’nde 20-30 kişilik AKP’li bir grup sandık başkanı öğretim görevlisinin üzerine yürüdü. (Yarın)

12.13 Twitter kullanıcısı @enisulizm'in paylaştığı tweete göre; Ankara Sincan'da AKPliler yalan karar ile sınıfları gezip müşahitleri çıkarmaya çalıştılar.

12.08 Ankara' da bir yurttaş oy kullanmaya ambulansla geldi. Ambulanstan inen yurttaş, “Oy attığım, bana bir tane oksijen tüpü almazsa hakkımı helal etmem.” dedi. (CİHAN)

12:01 Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda muhabirlere engel:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesinin oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Okul bahçesine bariyerler konuldu. Basın mensupları giriş kapısının karşısında oluşturulan alana alındı. Akreditasyon uygulamasını gerekçe gösteren güvenlik görevlileri, STV, Cihan Haber Ajansı, Bugün TV, Kanaltürk ve Sözcü gibi basın kuruluşlarının muhabirlerini içeri almadı.

Akreditasyon uygulamasına tekpi gösteren ve içeri alınmayan gazetecilere eşlik ederek içeri alınmalarını sağlayan Mahmut Tanal, "Sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi yazmayan meslektaşlarınıza yapılmış haksızlık hepinize yapılmıştır, Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığına herkesin karşı çıkması lazım. Bunu kabul etmiyorum. Bunu kınıyorum" dedi. (DHA)

12.01 İleri Haber'e göre; Gelibolu ve Biga'da mükerrer oy kullanıldı. Tutanak tutuldu.

11.55 ANF'de yer alan habere göre, İzmir Karşıyaka'daki Vali Cemil Akyüz İlköğretim okulunda AKP mührü basılı oy pusulaları taşıyan kişiler yakalandı. Sahte oy pusulaları ile yakalanan AKP'liler gözaltına alındı.

11.53 DİHA muhabiri Hayri Demir: “Diyarbakır Yenişehir Mehmetçik İlkokulu’nda Gülbahar Türk adlı kadın gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi netleşmedi.”

11.44 HDP Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Siverek Yücelen köyünde saldırıya uğrayan müşahitleri kaldırıldıkları hastanede ziyaret etti.

11.46 Trabzon’da hiçbir müşahit okullara sokulmuyor. İtiraz dilekçeleri kabul edilmedi. (Direnişteyiz)

11.45 Samsun Mimar Sinan İlköğretim Okulu’nda bir kişiden onlarca zarf çıktı. Polis,itiraz edenleri tartakladı. (Evrensel)

11.42 Urfa Yenişehir’deki Mehmetçik İlkokulu’nda HDP müşahitleri gözaltına al��nmak isteniyor.

11.41 Ankara Öveçler Kemal Atatürk İlköğretim Okulu’nda 3 polis kayıtlı olmadıkları sandıkta oy kullandı. Sandık başkanına baskı yapan polislerin oy kullanmasına itiraz edilince polisler “Sandıktan rastgele 3 oy çıkarın o zaman” diye önerdi. Müşahitler ve görevliler haklarında tutanak tutulmasını istedi ancak sandık başkanı tutmayı reddetti bunu üzerine müşahitler kendi tutanaklarını tuttu. (sendika.org)

11.38 Şişli Anadolu Lisesi 2252 nolu sandıkta oy pusulaları ikiye ayrılmış, bazı kişilere mühürsüz pusula veriliyor. (sendika.org)

11.37 Samsun Mimar Sinan İlköğretim Okulu’nda bir kişiden onlarca zarf çıktı. Polis,itiraz edenleri tartakladı. (evrensel)

11.37 İstanbul Eyüp’te 4 Suriyelinin oy kullanmak isterken itirazlar üzerine kaçtığı iddia edildi.(sendika.org)

11.36 Sakarya’da bir saat süren elektrik kesintileri gerçekleşti. (sendika.org)

11.35 Mardin Midyat’ta Norveç heyeti polisler tarafında okulları gezemeyecekleri söylenerek engelleniyor. (sendika.org)

11.34 İler Haber'e göre; Gözlemci olarak okulları gezen Şanlıurfa Barosu avukatlarına taşlı saldırı oldu. 8 kişi yaralandı.

11.25 ETHA: “Erzurum Sabancı Orta Okulu’nda polisler salonlarda hukuksuz biçimde dolaşıyor”

11.24 Bingöl’ün Hamamlar Beldesi’ne bağlı Alatepe, Çobantaşı, Elmalı ve Yenibaşlar köylerinde askerler sandıklara el koydu.

11.22 Urfa Yeniköy’de “AKP’ye oy kullanın" çağrıları yapan kişilere tepki gösterildi. AKP’liler tepki gösterenlere ve araçlarına saldırdı. Jandarma yaşananları izlemekle yetindi.



11.18 İstanbul Beykoz Çubuklu Atatürk Ortaokulu 1121 nolu sandık başkanı kabine engelli bir seçmenli girdi. Hakkında tutulan tutunağı imzalamayı reddetti. Tutanağı imzalamayan başkan hakkında tutanak tutuldu. (sendika.org)

11.15 Manisa Soma Altıntaş İlkokulu 1054 nolu sandıkta HDP müşahitini sınıfa sokmak istemeyen sandık başkanı “Burada yasaları ben belirliyorum. İçeri giremezsin” dedi. (sendika.org)

11.12 DİHA muhabiri Hayri Demir: “Urfa Siverek’teki Yüceler Köyü’nde saldırı var, 10 yaralı varmış”

10.57 DİHA muhabiri Hayri Demir’in aktardığına göre, Muş Karaağaç İlkokulu’nda ellerinde onlarca zarf ile yakalanan korucular, il eş başkanları ve adaylara saldırdı.

10.54 İleri Haber’in haberine göre İstanbul Bahçelievler Emlak Konut Lisesi 1242 nolu sandıkta mühür basılmış oy pusulaları çıktı.

10.54 Muş’a gözlemci olarak giden Marsilya heyetini AKP’liler tartaklayarak heyeti dışarı çıkardı. MHP adayının da aynı şekilde tartaklandığı ifade edildi. (sendika.org)

10.52 @ErzurumHDP: “Erzurum’da 10 adet zarfı sandık başkanına vermeye çalışan şahıs yakalandı.”(sendika.org)

10.48 İleri Haber’in haberine göre, Ankara Dikmen’de Sokullu Mehmet Paşa İlköğretim Okulu'nda 1 polis memuru 3 kere oy kullanmaya çalıştı. Okulda bulunan müşahitlerin müdahalesi ile oyu geçersiz saydırıldı.



10.30 Bingöl Ilıcalar beldesi Elmalı köyünde ve Muş Hasköy'de HDP müşahitlerine izin verilmedi.



10.24 Urfa’nın Germûş Köyü’nde bağımsız gözlemciye AKP’liler saldırdı. Muhtarın bu sırada toplu oy kullandırdığı belirtiliyor.



10.19 Muş Hasköy’de HDPli yetkililer okuldan içeri alınmıyor. Fransa’dan gelen bağımsız heyet ise saldırıya uğradı. İçeride toplu oy kullanıldığına ilişkin iddialar var.



10.13 İstanbul Bahçelievler’in pek çok mahallesinde elektrik kesintisi var. BEDAŞ arızadan kaynaklandığını açıkladı.

10.00 Bingöl Ilıcalar Beldesi Elmalı Köyü’nde HDP müşahitlerine izin verilmediği gibi AGİT heyeti ölümle tehdit edilip uzaklaştırıldı. AGİT heyeti, yaşananları tutanak altına aldı.

09.41 Giresun Kale Ticaret Meslek Lisesi’nde 1021 nolu sandıkta yaşlı bir adam oy kullanamayınca “İşimiz var ” diyen görevliler zarfı elinden alarak sandığa attı. Duruma itiraz edenleri ise azarladılar.

09.40 Mardin Kızıltepe Koçhisar Kız Meslek Lisesi 1384 nolu sandıkta AKP’li İlçe Başkanı görevlileri tehdit etti ‘de AKP İlçe Başkanı sandık görevlilerini tehdit etti. Tehditler görevliler tarafından tutanak altına alındı.

09.33 Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 2263 nolu sandıkta anne, engelli oğlu olmadan onun adına oy kullandı.

09.15 Tarsus Kozacıoğlu İlköğretim Okulu’ndaki sorun çözüldü, HDP müşahitleri sandık başındalar.

09.03 Tarsus Kozacıoğlu İlköğretim Okulu’nda HDP müşahitleri sınıflara alınmıyor.

09.00 Kocaeli’nde Dünya Bankası 29 Ekim İlköğretim Okulu 2240 numaralı sandıkta bir seçmen pusulayı zarfa dışarıda göstererek koyuyor ancak sandık kurulu işlem yapmıyor.

08.57 Tarsus Ümit Sami Şensoy Anadolu Lisesi önünde MHP seçim çalışmasına devam ediyor.