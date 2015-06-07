İşte ATO'da yakılan oy görüntüleri

Yurt dışı oyların sayıldığı ATO Kongre Merkezi'nde, bir tarafta oy sayımı devam ederken, bir tarafta ise gruplar arasında arbede yaşandı. Kavganın sebebinin nedeni ise belli oldu. Bir sandıktan 76 oy fazla çıkınca "Rastgele seçip yakalım" denilince gerginlik yaşandı. Yurtdışı oyların sayıldığı ATO genel merkezinde MHP müşahiti olduğunu belirten bir avukat basın mensuplarına yaşanan arbede ile ilgili bilgi verilmeyeceğini ve basının içerde kalmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Sayım alanını meşgul ettikleri gerekçesiyle ATO'da görev yapan gazeteciler, hakim kararıyla dışarı çıkarıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yurtdışı oylarının toplanarak Ankara'ya getirildiği ve sayımının yapıldığı Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) oy sayımı sırasında farklı partilerin müşahitleri arasında arbede çıktı.

Olay yerindeki Reuters muhabirinin verdiği bilgiye göre yurtdışı oylarının sayımı sırasında HDP müşahidi olduğunu iddia eden bir kişi, oy sayımı bitmeden pusulaların yakıldığı iddiasıyla polisi ve basın mensuplarını çağırdı. HDP müşahidinin elinde yanık oy pusulası ve zarfları görüldü.

Bunun üzerine AKP ve BBP müşahitleri ile HDP müşahitleri arasında tartışma başladı ve tartışma kısa süre içinde büyük bir arbedeye dönüştü.Olayların büyümesi üzerine ATO dışında bekleyen çevik kuvvet polisleri içeri girerek tartışan kalabalığa müdahale etti ve oy sayımının devam ettiği masaları arbededen etkilenmemesi için çember içine aldı.

Çevik kuvvetin araya girmesi ile birlikte, gruplar arasındaki kavga durdu. Ancak karşılıklı bağrışmaların devam ettiği öğrenildi...

CNN Türk muhabiri Yasemin Doğan: “Yumruklaşmaya varan bir arbede var. İçeriye Çevik kuvvet şu anda giriyor. Yurtdışı oyların sayıldığı ATO’da ‘oylar çöpe atıldı’ iddiasıyla olay çıktı. Basın mensupları arada kaldı.” dedi.

Demirtaş: Paniğe gerek yok

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ATO’da yurt dışında kullanılan oyların sayımındaki iddialara ilişkin, "Yurt dışı oyların sayıldığı yerde ciddi bir sorun yok. Arkadaşlarımız görevlerinin başındadır. Paniğe gerek yok" dedi.

İki şehir ön planda

Milletvekili genel seçimi için yurt dışında kullanılan oyların sayımına ATO Congresium'da başlandı. En fazla sandığın Almanya'nın Münih ve Hannover şehirlerinden geldiği görüldü

Görevliler ve basın mensupları, kongre merkezine güvenlik kontrolünden geçirilerek alındı. Sandıklar, saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılmaya başlandı.

931 bin 465 oy

Basın mensupları bir süre görüntü aldıktan sonra bina dışına çıkarıldı.

Yurt dışındaki 2 milyon 866 bin 979 seçmen için 54 ülke ve 112 temsilcilikte oluşturulan sandıklarda kullanılan yaklaşık 931 bin 465 oy, bin 222 sandıkta toplandı.

ATO Congresium'da ülke ülke istiflenen sandıklara bakıldığında, en fazla sandığın Almanya'nın Münih ve Hannover şehirlerinden geldiği görüldü.

7 bin görevli var

Her sandık için 5 kişinin sayım yapacağı kongre merkezinde, 7 bine yakın görevli bulunuyor.