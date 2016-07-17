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15 Temmuz Darbe Girişimi

İşte cuntacıların hazırladığı öne sürülen darbe sonrası TSK'daki atamaların listesi

Liste, Albay Muharrem Köse'nin cebinden çıktı

17 Temmuz 2016 20:59

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların planladığı darbe girişiminin bastırılmasının ardından sonuçlanmasından sonra önemli ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Darbe girişiminin başladığı gece 'Yurtta Sulh Komitesi' yöneticilerinden olan ve atamaları hazırlayan Albay Muharrem Köse'nin cebinden atama listesi de ortaya çıktı.

DHA'dan Taylan Yıldırım'ın ulaştığı 400 kişiden oluşun atama listesinde, bazı askerlerin rütbeleri yetmemesine rağmen önemli makamlara getirildiği, bazı askerlere ise görevden el çektirildiği yer aldı. 

Bir süre önce görevden alınan Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse başkanlığındaki 37 askerden oluşan komitenin hazırladığı 400 kişilik atama listesinde, İstanbul ve Ankara'daki darbe kalkışmasını planlayan grup, çoğu Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birliklerde olmak üzere farklı askeri birlik ve yurtdışı askeri ateşeliklerde görev alacak yeni isimleri tek tek tespit etti. 

Listede, bazı askerlerin rütbeleri yeterli olmamasına rağmen önemli görevlere atandıkları ortaya çıktı. Listede birçok albayın, Amiral ve General makamlarına atandıkları görüldü. Bu arada, bazı askerlerin bulundukları görevlerine devam etmelerinin istendiği görüldü. Bazı askerlerin ise görevden el çektirilip komutanlık makamlarına atanacakları da yine belgelerde yer aldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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