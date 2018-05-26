İşte CHP'nin seçim bildirgesinin tam metni!

CHP’nin 24 Haziran’daki milletvekili adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda, partinin seçim bildirgesi de duyuruldu. ‘Millet için geliyoruz’ başlıklı, 230 sayfalık bildirgede Türkiye'nin beş temel sorunu ‘hak, hukuk, adalet; eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika’ olarak belirlendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda duyurduğu bildirgede, ‘demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış-Kürt sorunu, dış politika, kamu yönetimi ve hizmetleri, adil ve insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı, toplum kesimleri, kültür ve sanat, kent hakkı ile doğa dostu bir yaşam’ alt başlıkları yer aldı.

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