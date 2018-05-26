T24 LogoT24 Logo
Politika

İşte CHP'nin seçim bildirgesinin tam metni!

Bidirgede, Türkiye'nin beş temel sorunu ‘hak, hukuk, adalet; eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika' olarak belirlendi

26 Mayıs 2018 14:55

CHP’nin 24 Haziran’daki milletvekili adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda, partinin seçim bildirgesi de duyuruldu. ‘Millet için geliyoruz’ başlıklı, 230 sayfalık bildirgede Türkiye'nin beş temel sorunu ‘hak, hukuk, adalet; eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika’ olarak belirlendi.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu, CHP Seçim Beyannamesini açıklıyor: Türkiye demokrasi istiyor; AKP'nin bildirgesi ranta dönük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda duyurduğu bildirgede, ‘demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış-Kürt sorunu, dış politika, kamu yönetimi ve hizmetleri, adil ve insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı, toplum kesimleri, kültür ve sanat, kent hakkı ile doğa dostu bir yaşam’ alt başlıkları yer aldı.

TIKLAYIN - İşte CHP’nin seçim bildirgesinin tam metni!

ETİKETLER

chpseçim bildirgesimillet için geliyoruz

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu, seçim beyannamesini açıkladı: Kürt sorununun sorumlusu siyasilerdir, barış akademisyenleri dönecek, asgari ücret 2.200 lira olacak!

Beyannamede 'Nevruz'un resmi tatil olması vaat edildi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24