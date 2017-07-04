İşte Çağatay Ulusoy'un yeni rolü

Dünyaya “Deliormanlı Türk güreşçisi” olarak nam salan Koca Yusuf’un hayatını anlatacak filmin hazırlıkları başladı. Filmin başrolünde en son “İçerde” dizisiyle izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy oynayacak.

1856-1898 yılları arasında yaşayan dünyaca ünlü Türk güreşçi Koca Yusuf’un hayatı film oluyor. Film için hazırlıklar başladı. 25 milyon lira bütçeli filmin başrolünde ise Çağatay Ulusoy olacak. Bu proje için 1 milyon lira alacağı iddia edilen Ulusoy, Koca Yusuf’u canlandırabilmek için zorlu bir hazırlık süreci yaşayacak. 144 kiloluk güreşçiye benzeyebilmek uğruna özel bir diyet ve spor planına uyması gereken oyuncu, ağustos ayında kamera karşısına geçecek. Kanada’da başlayacak çekimlerin Amerika ve Türkiye’de devam edeceği de gelen bilgiler arasında.

Koca Yusuf kimdir?

1856-1898 yılları arasında yaşayan, “Deliormanlı Türk güreşçisi” olarak tanınan Koca Yusuf, 144 kiloluk gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakıyla ünlüydü. 1897’de Avrupa’ya gitti, Paris’te minder güreşinin kurallarını öğrendi. Döneminin önemli sporcuları Olsen, Pons, Fournier ve Sebes gibi isimleri yendi. Avrupa’da büyük ün kazanınca Amerika’dan davet aldı. Orada da yaptığı bütün güreşleri kazandı. Türkiye’ye dönmek üzere 21 Mayıs 1898’de transatlantikle yola çıkan Koca Yusuf, bindiği geminin şileple çarpışıp batması sonucu boğularak öldü.