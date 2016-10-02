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Yaşam

İşte burçların olumsuz özellikleri

Burçlar, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesi...

02 Ekim 2016 20:41

İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesi olan burçların olumsuz özellikleri de var. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının olumsuz özellikleri:

 

Koç

 

Bencil, kendini ön planda tutan, atılgan, çabuk sinirlenen, sabırsız,hicivci, kavgacı, kaba.

 

Boğa 

 

Tembel,hoşgörüsüz, can sıkıcı,esneklikten yoksun, inatçı, kinci, obur, kaba, patavatsız.

 

İkizler 

 

Değişken, huzursuz, kurnaz, yersiz bir biçimde meraklı, kararsız, ikiyüzlü, sinirlerini kontrol edemeyen, dedikoducu, yüzeysel, diken üstünde yaşayan.

 

Yengeç 

 

Aşırı duygusal, fazla heyecanlı, alıngan,çabuk sinirlenen, değişken, somurtkan, kendi kendine acıyan, bağışlamaz, dengesiz, dağınık, övgüye dayanamayan, zayıf bir karakteri gizleyen, katı dış görünüşlü.

 

Aslan 

 

Dogmatik, kabadayı, kendini büyük gören, züppe, hoşgörüsüz, sabit fikirli, kibirli, iktidar delisi.

 

Başak 

 

Kuruntulu,ince eleyip sık dokuyan, geleneklere aşırı bağlı, zorluk çıkaran, önemsiz şeyler üzerinde fazlaca duran.

 

Terazi

 

Kararsız, kinci, havai, değişken, flörtçü, kolay etkilenebilen, saf.

 

Akrep 

 

Kıskanç, dik kafalı, kinci, kuşkucu, inatçı, başına buyruk.

 

Yay 

 

Abartıcı, huzursuz, dikkatsiz, fazla iyimser, sorumsuz, kaprisli, taşkın, patavatsız.

 

Oğlak 

 

Katı görünüşlü, çok keskin tavırlı, kötümser, tutucu, basit, cimri.

 

Kova 

 

Anlaşılmaz, dik kafalı, usulsüz, sabit görüşlü, huysuz, geleneklere karşı gelen.

 

Balık 

 

Dikkatsiz, gizliliği seven, kolayca altüst olan, yaşamın gündelik akışına ayak uyduramayan, zayıf iradeli, kararsız.

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