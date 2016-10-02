İşte burçların olumsuz özellikleri

İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesi olan burçların olumsuz özellikleri de var. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının olumsuz özellikleri:
Koç
Bencil, kendini ön planda tutan, atılgan, çabuk sinirlenen, sabırsız,hicivci, kavgacı, kaba.
Boğa
Tembel,hoşgörüsüz, can sıkıcı,esneklikten yoksun, inatçı, kinci, obur, kaba, patavatsız.
İkizler
Değişken, huzursuz, kurnaz, yersiz bir biçimde meraklı, kararsız, ikiyüzlü, sinirlerini kontrol edemeyen, dedikoducu, yüzeysel, diken üstünde yaşayan.
Yengeç
Aşırı duygusal, fazla heyecanlı, alıngan,çabuk sinirlenen, değişken, somurtkan, kendi kendine acıyan, bağışlamaz, dengesiz, dağınık, övgüye dayanamayan, zayıf bir karakteri gizleyen, katı dış görünüşlü.
Aslan
Dogmatik, kabadayı, kendini büyük gören, züppe, hoşgörüsüz, sabit fikirli, kibirli, iktidar delisi.
Başak
Kuruntulu,ince eleyip sık dokuyan, geleneklere aşırı bağlı, zorluk çıkaran, önemsiz şeyler üzerinde fazlaca duran.
Terazi
Kararsız, kinci, havai, değişken, flörtçü, kolay etkilenebilen, saf.
Akrep
Kıskanç, dik kafalı, kinci, kuşkucu, inatçı, başına buyruk.
Yay
Abartıcı, huzursuz, dikkatsiz, fazla iyimser, sorumsuz, kaprisli, taşkın, patavatsız.
Oğlak
Katı görünüşlü, çok keskin tavırlı, kötümser, tutucu, basit, cimri.
Kova
Anlaşılmaz, dik kafalı, usulsüz, sabit görüşlü, huysuz, geleneklere karşı gelen.
Balık
Dikkatsiz, gizliliği seven, kolayca altüst olan, yaşamın gündelik akışına ayak uyduramayan, zayıf iradeli, kararsız.