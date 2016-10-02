İşte burçların olumsuz özellikleri

İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesi olan burçların olumsuz özellikleri de var. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının olumsuz özellikleri:

Koç

Bencil, kendini ön planda tutan, atılgan, çabuk sinirlenen, sabırsız,hicivci, kavgacı, kaba.

Boğa

Tembel,hoşgörüsüz, can sıkıcı,esneklikten yoksun, inatçı, kinci, obur, kaba, patavatsız.

İkizler

Değişken, huzursuz, kurnaz, yersiz bir biçimde meraklı, kararsız, ikiyüzlü, sinirlerini kontrol edemeyen, dedikoducu, yüzeysel, diken üstünde yaşayan.

Yengeç

Aşırı duygusal, fazla heyecanlı, alıngan,çabuk sinirlenen, değişken, somurtkan, kendi kendine acıyan, bağışlamaz, dengesiz, dağınık, övgüye dayanamayan, zayıf bir karakteri gizleyen, katı dış görünüşlü.

Aslan

Dogmatik, kabadayı, kendini büyük gören, züppe, hoşgörüsüz, sabit fikirli, kibirli, iktidar delisi.

Başak

Kuruntulu,ince eleyip sık dokuyan, geleneklere aşırı bağlı, zorluk çıkaran, önemsiz şeyler üzerinde fazlaca duran.

Terazi

Kararsız, kinci, havai, değişken, flörtçü, kolay etkilenebilen, saf.

Akrep

Kıskanç, dik kafalı, kinci, kuşkucu, inatçı, başına buyruk.

Yay

Abartıcı, huzursuz, dikkatsiz, fazla iyimser, sorumsuz, kaprisli, taşkın, patavatsız.

Oğlak

Katı görünüşlü, çok keskin tavırlı, kötümser, tutucu, basit, cimri.

Kova

Anlaşılmaz, dik kafalı, usulsüz, sabit görüşlü, huysuz, geleneklere karşı gelen.

Balık

Dikkatsiz, gizliliği seven, kolayca altüst olan, yaşamın gündelik akışına ayak uyduramayan, zayıf iradeli, kararsız.