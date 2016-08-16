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Spor

İşte Beşiktaş'ın toplam borcu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcu, 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında açıklanmamıştı

16 Ağustos 2016 01:07

Beşiktaş Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, yaptığı yazılı açıklamada açıklamada, kulübün toplam borcunun 1 milyar 479 milyon 635 bin 182 lira olduğunu bildirdi.

Tuncel, derneğin borcunun 30 Haziran 2016 itibarıyla 637 milyon 638 bin 221 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 31 Mayıs 2016 itibarıyla 841 milyon 996 bin 961 lira olduğunu kaydetti.

Feyyaz Tuncel, kulübün toplam mevcut ve alacaklarının da 217 milyon 42 bin 679 lira olduğunu vurguladı.

Bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmesi devam ettiği için Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcu, 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında açıklanmamıştı.

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