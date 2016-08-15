Beşiktaş'ta Tolga Zengin kavgası

Ahmet Nur Çebi'nin kimseye sormadan imza attırdığı 32 yaşındaki file bekçisi, hazır olmamasına karşın G.Saray derbisinde sahaya çıktı. Penaltılarda Muslera devleşirken kalesinde varlık dahi gösteremeyen Tolga Zengin'e Beşiktaşlı taraftarlar tepki yağdırdı.

Beşiktaş’ın önceki gün Turkcell Süper Kupa’da G.Saray’a penaltı atışlarında mağlup olması sonrası en çok konuşulan isimler siyah-beyazlı takımın kalecisi Tolga Zengin ve 32 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini 3 yıl uzatan kulübün 2. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çebi’yle yaptığı anlaşmaya göre Beşiktaş’tan bu sezon 1.1 milyon Euro, 2017-18’de 1.2 milyon Euro ve 2018-19’da da 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak olan Tolga, yeni sezon çalışmalarının başladığı 8 Temmuz’dan bu yana çok sayıda antrenman kaçırıp yalnızca 1 hazırlık maçında oynamış olmasına karşın dünkü kritik maçta sahaya çıktı.

Hazırlık sürecinde Denys Boyko ve Fabricio’nun gerisinde kalmış gözüken Tolga, henüz hazır olmamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in kendisine duyduğu güvenle derbide formayı giydi. Kalesi maç içinde fazla tehdit edilmedi belki ama karşılaşma penaltılara gidince kalecilerin önemi de katlandı.

Hayâl kırıklığı yarattı

120 dakika içinde birbirinden net gol vuruşlarını çıkaran G.Saray kalecisi Muslera, penaltılarda da devleşti ve kupayı takımına getiren isim oldu. Tolga ise kendisinden beklentilerin arttığı penaltılarda çaresiz kalınca hayâl kırıklığı yarattı.

Tecrübeli eldivenin penaltı atışlarında varlık gösterememesi üzerine Tolga’nın Çebi tarafından uzatılan sözleşmesi yeniden gündeme geldi. Eleştiri okları Tolga ve Çebi’ye yöneldi.

Bu konuda Beşiktaş içinde zaten Tolga ve Çebi’ye tepkiler vardı ancak G.Saray karşısında Turkcell Süper Kupa’nın kaybedilmesi sonrası taraftarlar da bu konuya tepki gösterenler arasına eklendi.