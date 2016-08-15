Mehmet Demirkol: Bu ligin ağası Beşiktaş

NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, yeni sezon öncesinde "Bu ligin ağası Beşiktaş. Ligin kaderini Beşiktaş'ın performansı belirleyecek" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Mehmet Demirkol, yeni sezon öncesi değerlendirmesinde Beşiktaş'a vurgu yaptı.Siyah-Beyazlılar'a dikkat çeken Demirkol, "Bence ligin kaderini Beşiktaş'ın performansı belirleyecek. Bu ligin ağası Beşiktaş. O, 'şöyle olacak' diyecek. Beşiktaş bir problem yaşarsa diğerleri potaya girebilir ki; Sosa'nın olmaması çok ciddi bir problem. Yerine konmaz oyunculardan biri olmayabilir. Yerine birini koyabilirsin; ama şu dakikada bulabilir misin? Şu dakikada Milan ısrarla istiyor. Öyle bir oyuncuyu bulabilir misin? Onun varlığı Oğuzhan'ı değiştirdi. Onun varlığı Quaresma'yı, Gomez'i değiştirdi. Gomez'i başka bir yere getirdi." dedi.

"Topu Sneijder'e verdiğin zaman artık başka bir şey yapmana gerek yok." diyen Mehmet Demirkol şöyle devam etti, "Sneijder halleder diye bakarsın. Topu Sosa'ya verdiğin zaman duramazsın. Çünkü seni nereye koşturacağını bilemezsin. Hareket etmen lazım. Sosa hem oynayan hem oynatan adam. Alex'e topu verirsin durursun. O atar ya da atamaz. Bir şey yapar. Sosa öyle değil. Bütün takımı çalıştırıyor. Farkı o. İyidir kötüdür. Onlardan bahsetmiyorum. Oyuncu özelliği. Nasıl bir oyun kurucu. Bilic diyordu ya, kanatta da oynayan bir oyun kurucu. Sosa çeşitli opsiyonlar da sağlıyor. Gökhan Töre gitti, Sosa'yı orada oynatabilir. Tolgay oynar, Oğuzhan-Atiba oynar, Sosa kanatta oynar. Çok fazla imkan sağlayan oyuncu."



Gomez'in yokluğuna da dikkat çeken Mehmet Demirkol, "Bu Beşiktaş'ı düşürür. O yüzden söylüyorum. Onlar belirleyecek. Galatasaray'ın çok ciddi savunma problemleri var. Galatasaray'da Carole çok iyi oynadı. Çünkü 25'inci metrede oynadı. 60. metrede oynarken ne olacak bilmiyoruz. Beşiktaş'ta her şeyi hemen hemen biliyoruz ki; Gökhan Gönül ve Adriano gibi ekstra oyuncular aldılar. Üstüne koydular. Fenerbahçe'nin hocası yok. Ne oynayacağı belli değil. 3'lü 4'lü mü 2'li mi 1'li mi oynayacak. Ersun Yanal ne yapacak. Çok fazla bilinmeyen şey var. Bilinen tek şey Beşiktaş..." ifadelerini kullandı.