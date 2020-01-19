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Dünya

İşte Berlin'deki Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesi

"Tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz"

19 Ocak 2020 22:28

Libya'da düzenlenen tarihi Libya zirvenin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, "Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz" ifadesi kullandı.

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Bildirgede şunlar kaydedildi:

"Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz. Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz. Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapıyoruz. Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz."

Libya Konferansı Bildirgesinde, BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesinin oluşturulacağı belirtildi.

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