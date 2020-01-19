Berlin'de düzenlenen zirve sürerken Libya'da petrol akışı durduruldu

Dünya liderleri Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Konferansı için toplanırken, uzun süredir krizin devam ettiği Libya'daki petrol sahalarının kapatıldığı bildirildi.

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Reuters'ın haberine göre, Fizan'ın Öfkesi adlı hareketin lideri Beşir el Şeyh'in yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberinde, ülkenin güneyindeki Fizan'da bulunan El Şerare ve El Fil petrol sahalarının kapatıldığını duyurdu. İki sahanın kapatılması, Libya'dan bütün petrol akışının durdurulması anlamına geliyor.

Konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmazken, Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ise bu iki sahadaki üretimin kesildiğini açıkladı. NOC, General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçlerinin bu sahalardan petrol pompalayan bir boru hattını kapattığını belirtildi.

Libya'nın güneyindeki iki petrol sahasından günde ortalama 400 bin varil petrol pompalanıyor.