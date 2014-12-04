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İşte Berkin'in vurulma anına ait, polislerin açıkça seçildiği bilirkişi raporundan yeni görüntüler!

Berkin Elvan’ın vurulduğu güne ait kayıtlarda olayın detayları açıkça görülüyor

04 Aralık 2014 16:31

Hülya Karabağlı

Gezi olayları sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından ağır yaralanarak 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın vurulma anının öncesi, vurulma anı ve sonrasına ait, Ulusal Kriminal Büro’nun deşifre görüntüleri ortaya çıktı.

Olay anının yaklaşık 1,5 saat öncesinden başlayıp 10 saat sonrasına kadar giden orijinal video kayıtlarından ayıklanarak ortaya çıkarılan görüntülerde, Berkin Elvan’ın vurulduğu Gaziler Sokak girişine doğru ZET olarak bilinen biber gazı fişeği silahıyla ateş eden 3 polis görülüyor. Olay anının öncesinde ise bir polis amirinin, ZET’çi polislere olayın gerçekleştiği caddeye girme emri verdiği görülüyor.

 

Berki Elvan’ın babası Sami Elvan ve annesi Gülsüm Elvan’ın yanı sıra avukat Engin Gökoğlu’yla TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, “Bu polislerin isimlerinin bir an evvel mahkemeye verilmesi ve kamu davası açılması lazım. Aksi halde Yavuz Bingöl'lerin kişisel reklamlarını yaptığı, başkalarının 14 yaşındaki bu çocuğun ölü bedeni üzerinden siyaset yaptığı utanılacak günleri görmeye devam ederiz. Dava bir an önce açılsın ve bu cinayetin failleri cezalandırılsın" diye konuştu.

Soruşturmanın kendilerinin talebi üzerine başlatıldığını belirten avukat Engin Gökoğlu, soruşturmanın birçok kez sürüncemede bırakıldığını söyledi. Gökoğlu, soruşturmada tanıkları kendilerinin bulduklarını, olaya ilişkin önce yok denilen görüntülerin daha sonra dosyaya konulduğunu ifade ederek, "Failler bizim gözümüzde net, 4 kişi. Biz kimliklerini belirledik. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yapacağı küçük bir araştırma ile belirleyebilir" dedi.

Gökoğlu, bir polis dışında diğer polislerin isimlerinin soruşturma dosyasına girmediğini belirterek, dosyanın 4 savcı değiştirdiğini, ancak hiçbirinin tamamlayamadığını söyleyerek, İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bu katliamın gerçekleştiğini iddia etti.

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