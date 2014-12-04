Berkin'in vurulma görüntülerini ilk kez izleyen anne Gülsüm Elvan, Meclis'te gözyaşlarına boğuldu

Gezi olaylarında polisin attığı gaz fişeğiyle başından ağır yaralanan ve 269 gün verdiği yaşam mücadelesini 11 Mart 2014'te 15 yaşındayken kaybeden Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ve annesi Gülsüm Elvan Meclis’te, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’le birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi Berkin Elvan’ın vurulma anına ait 2 dakikalık bir video gösterilirken, ilk kez bu görüntüleri izleyen anne Gülsüm Elvan gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarını durduramayan Gülsüm Elvan, sinir krizi geçirerek feryat etti.

Gülsüm Elvan'ın dışarı çıkarılmasından sonra Sami Elvan, "Çok duygusal bir an yaşıyoruz. Eşim ilk defa bu görüntüleri izliyor, bir tek ben izlemiştim. Burada mecbur kaldık. Bu nedenle duygusal bir andayız ve anne yüreği dayanmıyor" diyerek eşinin feryadına açıklık getirdi. Sami Elvan, isim vermeden Yavuz Bingöl'e de 5 kuruşluk manevi tazminat davası açacaklarını söyledi. Gazetecilere davanın peşini bırakmamaları çağrısında bulunan Elvan, "Berkin sizin de Türkiye'nin de çocuğu; bu davadan vazgeçmeyin" diye konuştu.