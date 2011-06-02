İşte Başbakan'ın masasındaki seçim anketi

T24 - Polmark Araştırma Şirketi’nin Türkiye genelinde 5 bin 274 kişiyle yaptığı seçim anketi kamuoyuna açıklanmadı ama Başbakan Erdoğan’a sunuldu.







12 Haziran’da yapılacak seçimlere sayılı günler kala Polmark tarafından yapılan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan ankette AKP yüzde 47.4, CHP ise 25.2 çıktı.

Taraf gazetesinin Başbakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre Polmark Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde 5 bin 274 kişiyle seçim anketi yaptı. Başbakan Erdoğan’a sunulan ve kamuoyuna açıklanmayan ankette AKP’nin oyu yüzde 47.4 oranında çıktı. Ankete göre CHP yüzde 25.2, MHP yüzde 12.6 ve seçimlere bağımsız adaylarla giren BDP de yüzde 6.5 civarında seyrediyor.



Son hafta anketleri açıklanıyor

Parti kulislerinde son seçim anketini cuma günü açıklaması beklenen A&G’nin yaptığı ankette ise AKP ve MHP oylarının diğer anketlerle paralellik taşığı ancak CHP’nin oylarının yüzde 30’un biraz üzerinde çıktığı konuşuluyor.

A&G Araştırma Şirketi'nin başındaki isim Adil Gür, Taraf gazetesine konuşurken yaptığı anket hakkında bilgi vermedi ancak son haftada dengelerin değişebileceğini söyledi. Gür, “Örneğin 2009 yerel seçimlerinde AKP’nin oyu yüzde 45 civarında görünüyordu. Ancak son bir hafta içinde yüzde 40’ın altına düştü. Keza referandumda da birkaç gün kala seçmenlerin tercihlerinin değiştiğini gözlemledik” dedi.

KONDA Araştırma Şirketi’nin sahibi Tarhan Erdem ise anket ortalamalarının alınmasının her zaman doğru sonuçları yansıtmayabileceğini söyledi. Erdem, “Şimdiden bir açıklama yapmam doğru olmaz. Biz de 9 haziranda yaptığımız çalışmanın sonuçlarını kamuoyuna duyuracağız” dedi.