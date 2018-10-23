İşte Bahçeli'nin AKP ile ittifakı bitiren konuşmasının tam metni!

T24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir 'çatırdıyor' yorumları yapılan Cumhur İttifakı'nı bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla sonlandırdı.

Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ittifak çabalarını dinamitlemek için sürekli faaliyet içinde olanlar sevinç taklaları atabilirler, heyetler görüştü görüşmedi, oldu olmadı, yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Parti olarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır" sözleriyle, 24 Haziran seçimleri öncesinde kurulan ittifakın sona erdiğini ilan etti.

İşte Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın sona erdiğini duyurduğu grup toplantısı konuşmasının tam metni....