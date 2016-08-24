"İşte, ATO Başkanı Salih Bezci'nin amelelikten milyarderliğe uzanan öyküsü"

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, 'ilginç' olarak nitelediği 20 yıldır Ankara’nın vergi rekortmenleri arasında yer alan Besa Grup’un sahibi, Armada ve Panora AVM’nin ortağı Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci’nin "amelelikten milyarderliğe uzanan hayat hikayesini" yazdı. Bezci, hayat hikayesini anlatırken "Gece mimarlıkta okuyup, gündüz babamın yanında çalıştım. Babam, Çinçin Bağları’da gecekondu yaparken annemle 3 - 4 km öteden eşeklerle su taşıdık inşaatlara. Üniversiteyi bitirince Ankara’da kat karşılığı iş merkezleri yapmaya başladık" faidelerini kullandı.

Ali Eyüboğlu'nun Milliyet gazetesinin bugünkü (24 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'İsrafil, adını taşıdığı meleğin yanına gitti' başlıklı yazısı şöyle:

Dizilerde izlediğim İsrafil Köse’yle yapımcı Adem Kılıç’ın ofisinde tanışmıştım. İsrafil, Adem’in kanat gerdiği, çektiği filmlerde rol verdiği Karadenizlilerden biriydi.

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“Oflu Hocanın Şifresi 2”nin Trabzon’daki çekimlerine gittiğimde bolca sohbet etmiştik İsrafil Köse’yle Boztepe Cephanelik’te…

Geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede, beyin ölümüne rağmen kalbi durmadığı için doktorların yaşam destek ünitesine bağladığı İsrafil, maalesef tutunamadı hayata…

Doğduğunda ailesinin dört büyük melekten biri olan kıyametin habercisi İsrafil’in adını verdiği oyuncuyu dün,

46 yaşında uğurladık son yolculuğuna…

20 yıllık motosiklet tutkusunun genç yaşta aramızdan aldığı İsrafil Köse’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

ATO Başkanı Bezci'nin ilginç hayat hikayesi!

Hafta sonu Kızılcahamam’daydım. Atlas Dergisi’nin “Kızılcahamam’ı keşfediyoruz” etkinliğinin davetlisiydim. Atlas ekibiyle daha önce Gaziantep, Ayvalık, Kaz Dağları gibi yerleri dolaşmıştık.

Atlas ve Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) organizasyonuyla bu kez Kızılcahamam’da Soğuksu Fosil Ağaçları, Abacı Peri Bacaları, Güven Bazalt Sütunları ve Karagöl’ü keşfettik.

11 Suzuki Vitara cipten oluşan Atlas ekibine ATO üyelerinin lüks arazi araçları eklenince kalabalık bir konvoyla dolaştık Kızılcahamam’ın köy ve yayla yollarını...

Ciplerden bazıları - ki çoğu ATO üyelerinin kullandıkları - yoldan çıkıp yolların olmadığı yamaçlarda resmen şov yaptı.

Onlardan biri de ATO Başkanı Salih Bezci’ydi.

Bezci, Mercedes cipini öyle yerlere sürdü ki, parası çok her halde deyince yanıt, Atlas’ın Yayın Direktörü Murat Köksal’dan geldi:

“Böyle onlarca cipi parçalasa ne olacak? Tanıştırayım seni de bak, nasıl bir servet var onda.”

Salih Bey’le tanışıp, hayat öyküsünü dinleyince anladım, acımadığı cipi, devede tüy bile değil, servetinin yanında.

Amelelikten zirveye

İşte, 20 yıldır Ankara’nın vergi rekortmenleri arasında yer alan Besa Grup’un sahibi, Armada ve Panora AVM’nin ortağı Bezci’nin amelelikten milyarderliğe uzanan öyküsü:

“Kızılcahamam Binkoz Köyü’ndeniz. Babam (Durali) ve iki kardeşi köydeki yerlerini satıp, eşek ve katır sırtında gitti Ankara’ya. İki odalı bir gecekondu yapıp, yerleştiler içine. Dört kardeşiz. Babam, inşaatlarda amelelik yapıp okuttu bizi.

Gece mimarlıkta okuyup, gündüz babamın yanında çalıştım. Babam, Çinçin Bağları’da gecekondu yaparken annemle 3 - 4 km öteden eşeklerle su taşıdık inşaatlara. Üniversiteyi bitirince Ankara’da kat karşılığı iş merkezleri yapmaya başladık. Allah nasip etti, Ankara’nın en büyük müteahhit şirketi olduk. İstanbul’da ilk AVM Galleria’nın ardından biz de Ankara Galleria’yı yaptık.

Annem vefat etti, ama babam sağ; 94 yaşında.”

Salih Bezci, 1950’li yıllarda babasının beygir sırtında çıktığı Kızılcahamam’ın kırsalında 500 beygir gücündeki Mercedes’le, “işkolik” dediği 26 yaşındaki iç mimar oğlu Efe Bezci ise 400 beygir gücündeki Maserati’yle turluyor Ankara’yı..

Ne diyelim?

Devir ve kuşak farkı!

Günün sözü

Can yakıp da kalp kırma. Senin de gül benzin solacak bir gün. Her canın kalbi Allah’a bağlı. Herkes ettiğini bulacak bir gün. (Neşet Ertaş)