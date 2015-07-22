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Sağlık

İşte at eti ve taklit ürün satan markalar!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı içeriğinde ilaç etken maddesi tespit edilen ürünleri açıkladı

22 Temmuz 2015 20:16

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, at eti satan yerleri, taklit ve tağşiş yapılan, içeriğinde ilaç etken maddesi tespit edilen ürünleri ve şirketleri açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, listede at eti satan yerler de isim isim ifşa edildi.

Birinci grupta taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerle ilgili toplam 171 parti ürün yer aldı. Taklit ve tağşiş edilmiş ürünleri üreten firmalar hakkında 14 bin 649'ar lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İkinci grupta ise laboratuvar analizleri sonucunda sağlığı tehlikeye düşürebilecek şekilde içeriğinde ilaç etken maddesi tespit edilen 40 parti ürün açıklandı. Bu ürünler, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecek.
 
Ayrıca söz konusu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ifşa ettiği ürün ve şirketlere ulaşmak için tıklayın

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